Arsenal triumfoval na Stamford Bridge, Arteta: Veľké víťazstvo

Londýn 7. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn si držia čelo tabuľky anglickej Premier League aj po nedeľňajšom triumfe 1:0 v zápase 15. kola na ihrisku Chelsea. Zverenci trénera Mikela Artetu dosiahli vďaka gólu Brazílčana Gabriela v trinástom ligovom stretnutí už svoje jedenáste víťazstvo a pred druhým Manchestrom City majú dvojbodový náskok.



Hosťujúci Ben White mal v 10. minúte prvú šancu v zápase, no krížnou strelou tesne minul bránu Edouarda Mendyho. Bývalý kapitán "The Gunners" Pierre-Emerick Aubameyang nestrelil gól už v siedmom zápase za sebou a naprázdno vyšiel aj v nedeľu. Navyše si v 27. minúte po faule na Whita vyslúžil žltú kartu. Hostia mohli otvoriť skóre hneď na to, keď Gabriel Martinelli našiel centrom voľného Gabriela Jesusa, no jeho hlavička netrafila bránku domácich. Arsenal však rozhodol v 63. minúte po rohovom kope, keď sa cez troch hráčov Chelsea dostala lopta k obrancovi Gabrielovi a ten zaznamenal svoj druhý gól v sezóne.



Kouč Arteta bol po treťom víťazstve Arsenalu za sebou na Stamford Bridge spokojný: "Dosiahli sme veľké víťazstvo, ktoré dodá tímu viac sebavedomia. Máme mladý tím, ale ukázali sme veľa pokoja a odvahy v zápase. Napriek tlaku sme sa vrátili späť na prvé miesto a dnešný výkon bol fenomenálny." Arsenal čaká na titul v anglickej súťaži od roku 2004, vtedy triumfoval ešte pod vedením Arsena Wengera a v tejto fáze Premier League nemal nikdy viac bodov. "Pozrite sa, čo Manchester City dokázal za posledných šesť rokov, musíme to rešpektovať. Zlepšujeme sa v každom stretnutí, no bude to ešte dlhý a náročný boj," skonštatoval podľa agentúry AFP tréner "The Gunners" Arteta. Jeho zverenci privítajú v stredu v ligovom pohári Brighton a pred prestávkou, ktorú vyplní svetový šampionát, ešte odohrajú duel na ihrisku Wolverhamptonu.



Chelsea naopak nevyhrala už v štvrtom ligovom zápase za sebou a v tabuľke jej patrí až 7. priečka. "Arsenal bol lepším tímom a zaslúžil si vyhrať. Nedarí sa nám pri zakladaní útokov a napriek snahe mužstvu chýbala väčšia kvalita, ktorú potrebujeme," povedal domáci kouč Graham Potter. "The Blues" čaká v stredu stretnutie ligového pohára na ihrisku Manchestru City a záverečný zápas pred majstrovstvami sveta odohrajú na ihrisku tretieho Newcastlu.