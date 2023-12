Arsenal triumfoval nad Wolves 2:1 a upevnil si pozíciu na čele tabuľky

Premier League - 14. kolo:



Burnley FC - Sheffield United 5:0 (2:0)



Góly: 1. Rodriguez, 29. Bruun Larsen, 73. Amdouni, 75. Koleosho, 81. Brownhill, ČK: 45.+1 McBurnie (Sheffield) po 2. ŽK





FC Brentford - Luton Town 3:1 (0:0)



Góly: 49. Maupay, 56. Mee, 82. Baptiste - 76. Brown





FC Arsenal - Wolverhampton Wanderers 2:1 (2:0)



Góly: 6. Saka, 13. Odegaard - 86. Cunha

Londýn 2. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v sobotnom dueli anglickej Premier League nad Wolverhamptonom 2:1. V úvode zápasu o tom rozhodli Bukayo Saka a Martin Odegaard, v 86. minúte skorigoval stav Matheus Cunha. "" sú na čele neúplnej tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Manchestrom City. Úradujúci anglický majster odohrá stretnutie 14. kola v nedeľu proti Tottenhamu.Hráči Burnley ukončili šesťzápasovú sériu prehier, keď na domácom ihrisku zdolali Sheffield vysoko 5:0. Do vedenia išli už v 1. minúte po zásahu Jaya Rodrigueza. Postupne sa presadili Jacob Bruun Larsen, Zeki Amdouni, Luca Koleosho a Josh Brownhill. Hostia hrali v početnej nevýhode, v nadstavenom čase prvého polčasu putoval po druhej žltej karte do spŕch útočník Oliver McBurnie.V ďalšom zápase zvíťazil Brentford nad Lutonom 3:1. Všetky štyri góly padli po zmene strán, najskôr sa presadil Neal Maupay a do dvojgólového vedenia poslal domácich Ben Mee. V 76. minúte znížil Jacob Brown, no Brentford využil výraznú prevahu a na konečných 3:1 upravil v 81. minúte Shandon Baptiste.