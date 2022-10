Arsenal triumfoval v londýnskom derby, Tottenham zdolal 3:1

Premier League - 9.kolo:



Arsenal Londýn - Tottenham Hotspur 3:1 (1:1)



Góly: 20. Partey, 49. Jesus, 67. Xhaka - 31. Kane (z 11 m). ČK: 62. Royal (Tottenham)

Londýn 1. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v sobotnom stretnutí 9. kola anglickej Premier League nad Tottenhamom 3:1. Vďaka triumfu v najstaršom londýnskom derby si upevnili vedenie v tabuľke. Druhý Manchester City zaostáva o štyri body, no má zápas k dobru.Skóre otvoril v 20. minúte Thomas Partey – Huga Llorisa prekonal strelou do pravého horného rohu. Po polhodine hry vyrovnal z pokutového kopu Harry Kane, no hneď po prestávke poslal domácich opäť do vedenia Gabriel Jesus. Po červenej karte pre obrancu hostí Emersona Royala poistil víťazstvo Arsenalu Granit Xhaka.Tréner hostí Antonio Conte pristúpil následne k štyrom striedaniam, na prvej prehre Tottenhamu v sezóne to však nič nezmenilo. "Gunners" nebodovali v tejto sezóne naplno len raz – na začiatku septembra prehrali na pôde Manchestru United 1:3.