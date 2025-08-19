Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arsenal udelil zákaz návštev 17 fanúšikom na jeden až tri roky

Fanúšikovia Arsenalu oslavujú po zápase 1.kola anglickej ligy Premier League Manchester United - FC Arsenal v Manchesteri 17. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu.

Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Arsenal udelil zákaz návštev na všetkých zápasoch spolu 17 fanúšikom. Vedenie „kanonierov“ potrestal priaznivcov za urážlivé a diskriminačné správanie v minulej sezóne a prostredníctvom internetu.

Tresty sú v rozmedzí jedného roka až troch. Dotyční nesmú navštíviť žiadny duel Arsenalu doma ani na ihriskách súperov. Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu. Jeden prípad urážlivého správania sa na internete viedol aj k zásahu orgánov činných v trestnom konaní. Klub naďalej pomáha polícii v objasnení deviatich ďalších vyšetrovaní. Informovala DPA.
