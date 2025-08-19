< sekcia Šport
Arsenal udelil zákaz návštev 17 fanúšikom na jeden až tri roky
Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu.
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Arsenal udelil zákaz návštev na všetkých zápasoch spolu 17 fanúšikom. Vedenie „kanonierov“ potrestal priaznivcov za urážlivé a diskriminačné správanie v minulej sezóne a prostredníctvom internetu.
Tresty sú v rozmedzí jedného roka až troch. Dotyční nesmú navštíviť žiadny duel Arsenalu doma ani na ihriskách súperov. Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu. Jeden prípad urážlivého správania sa na internete viedol aj k zásahu orgánov činných v trestnom konaní. Klub naďalej pomáha polícii v objasnení deviatich ďalších vyšetrovaní. Informovala DPA.
