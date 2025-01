Arsenal uspel v derby s Tottenhamom, Arteta: Sme kandidáti na titul

Londýn 16. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu si opäť zlepšili vyhliadky v boji o trofej pre víťaza Premier League. V stredajšom stretnutí 21. kola uspeli v severolondýnskom derby nad Tottenhamom 2:1 a domácim úspechom stiahli manko na vedúci Liverpool na štyri body, pričom majú o zápas viac.



"Gunners" ukončili trojzápasové čakanie na víťazstvo vo všetkých súťažiach. V tabuľke Premier League sa posunuli na druhé miesto, proti historicky najväčšiemu rivalovi dokázali uspieť tretíkrát za sebou, keď v priebehu štyroch minút otočili duel na svoju stranu. O víťazný gól sa postaral tesne pred polčasovou prestávkou Leandro Trossard. "Sme kandidátom na titul. Stále je o čo hrať. Vidíme, ako to má každý tím náročné. My sme však boli senzační. Bol to pre nás veľký test po dvoch zápasoch, v ktorých sme neuspeli. Ide o to, ako zareagujete na situáciu. Od prvej minúty sme si zaslúžili vyhrať," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Arsenalu Mikel Arteta podľa AFP.



Jeho zverenci vypadli počas víkendu v FA Cupe, keď prehrali s Manchestrom United po jedenástkovom rozstrele. V náročnej situácii sa nachádzajú aj v Ligovom pohári, keď proti nim v prvom semifinálovom zápase vychytal slovenský brankár Martin Dúbravka výhru 2:0 pre Newcastle.



Ligovým triumfom si "Gunners" v tabuľke výrazne pomohli, podarilo sa im preskočiť Nottingham, ktorý uhral s Liverpoolom remízu 1:1. Na vedúci tím Premier League strácajú už len štyri body, Liverpool má však ešte zápas k dobru. "Ak takto budeme pokračovať, tak budeme v apríli na dobrom mieste. Myslím si, že máme teraz momentum. Dali sme do toho veľa, aby sme sa okamžite pozbierali a odohrali takýto zápas," dodal kouč Arsenalu.



Najbližším súperom jeho tímu bude v sobotu 18. januára o 18.30 h Aston Villa.