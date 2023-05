Arsenal uspel v Newcastli a naháňa City, Ödegaard: Boj až do konca

Londýn 8. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zostávajú aj naďalej v závetrí za Manchestrom City v boji o anglický trón. V nedeľu zvládli súboj druhého s tretím v Premier League a zvíťazili v zápase 35. kola na pôde Newcastlu 2:0. V tabuľke sú o bod za lídrom, City majú duel k dobru. Manchester United si skomplikoval situáciu v boji o účasť v Lige majstrov, keď prehral na ihrisku zachraňujúceho sa West Hamu 0:1 a nezabodoval druhýkrát za sebou.



Brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke Newcastlu a sledoval, ako jeho spoluhráči vstúpili do šlágra kola s vervou. Už v 2. minúte Jacob Murphy trafil žrď a vo ôsmej po rohovom kope zastavilo pokus Bruna Guimaraesa v šestnástke telo Jakuba Kiwiora. Rozhodca ukázal na biely bod, no po dlhom skúmaní videa napokon usúdil, že bývalého hráča Podbrezovej a Žiliny lopta do ruky nezasiahla a verdikt zmenil. "Videl som krátko záznam a nedokážem posúdiť, či to bola ruka, alebo stehno," pripustil kouč Newcastlu Eddie Howe, ktorý uznal, že moment duel výrazne poznačil, no do kritiky systému videoasistenta rozhodcu sa odmietol pustiť. "Odovzdal som dôveru vo VAR a ten povedal nie. Malo to však na nás psychologický dopad. Mohli sme zahrávať penaltu a zrazu sme ju nemali. Niektorí hráči si mysleli, že bola jasná. Mali sme problémy to stráviť. Áno, tento moment Arsenalu pomohol," povedal Howe v pozápasovom rozhovore pre klubovú stránku.



Za víťazstvom nasmeroval Arsenal jeho najlepší strelec Martin Ödegaard, ktorý v 14. min napriahol spoza šestnástky a aj cez hradbu tiel si lopta našla cestu presne k žrdi. "Pre náš mladý tím bol tento zápas veľký krok vpred. Ukázal, že to môžeme dotiahnuť ďaleko. V minulej sezóne som tu zažil jeden z najťažších duelov mojej kariéry. Neuspeli sme proti City, no zdolali sme Chelsea a zvíťazili i tu. Ukazuje to našu mentalitu. Budeme bojovať až do konca, stať sa môže všetko a my musíme byť pripravení," zdôraznil nórsky ofenzívny stredopoliar podľa AFP.



Newcastle napokon musel stráviť druhú domácu prehru v ročníku. O poisťujúci druhý presný zásah sa postaral Gabriel Martinelli, ktorý sa v 71. min natlačil do šestnástky, z uhla vystrelil a Fabian Schär nasmeroval loptu do vlastnej siete.



"Straky" sa udržali na 3. priečke o dva body pred Manchestrom United, obe mužstvá majú zápas k dobru. O ďalší bod späť je vo forme hrajúci Liverpool, ťahajúci sériu šiestich triumfov v rade. Tri body pre West Ham zariadil alžírsky stredopoliar Said Benrahma, ktorému sa aj v obkľúčení trojice protivníkov podarilo vystreliť a David De Gea prepustil jeho pokus za chrbát. Španielsky brankár sa nevyznamenal v deň, v ktorom sa zapísal do klubovej histórie. Nastúpil za United na 540. duel, čo je najviac medzi brankármi. Odpútal sa od Alexa Stepneyho, ktorý odchytal 539 zápasov v období 1966-78. "Chyby sú súčasť futbalu. V sezóne má De Gea na konte najviac čistých štítov. Toto je kolektívny šport, treba sa z niečoho takéhoto otriasť a nájsť odpoveď," bránil svojho zverenca kouč Erik ten Hag.



West Ham sa po triumfe vzdialil od čiary zostupu na sedem bodov. Dobre sa tak naladil na štvrtkové úvodné vystúpenie v semifinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom bude hostiť Alkmaar.