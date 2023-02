Arsenal uvoľnil prvú priečku v PL pre City, Arteta:Odovzdali sme zápas

Londýn 16. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn mohli v stredu urobiť výrazný krok smerom k zisku prvého titulu od roku 2004, no namiesto toho prišli o prvé miesto v tabuľke Premier League. V dohrávke 12. kola doma podľahli Manchestru City 1:3. Oba tímy majú na konte 51 bodov, City ma skóre +36, Arsenal o desať gólov horšie. Londýnčanov drží nad vodou fakt, že odohrali o zápas menej.



Domáci mali v prvom polčase viac z hry, no ako prví sa presadili hráči z Manchestru. Obranca domácich Takehiro Tomijasu spätnou prihrávkou pripravil ideálnu pozíciu pre Kevina De Bruyneho, ktorý v 24. minúte prekonal vybehnutého brankára Aarona Ramsdalea. Ešte do prestávky stihol vyrovnať Bukayo Saka z jedenástky. "V prvom polčase bol Arsenal lepší. My sme boli mäkkí, môj plán nefungoval. Nebolo jednoduché hrať proti tomuto súperovi, no stále sme boli v zápase. Na druhý polčas sme nastúpili s maximálnym sústredením a v konečnom dôsledku rozhodla kvalita našich hráčov," zhodnotil duel pre akreditované médiá tréner City Pep Guardiola.



Po zmene strán sa presadili Jack Grealish a aj Erling Braut Haaland, o ktorého štarte sa pochybovalo, keďže nedohral pre zranenie nedeľný duel s Aston Villou. "Citizens" sa po triumfe nad hlavným protivníkom v boji o majstrovský primát môžu cítiť na koni, no španielsky kouč upozorňuje, že sezóna ešte nie je na konci. "Stále je pred nami veľa stretnutí. Doma aj v Európe. Dôležité však je, že sme sem mohli prísť pred pár týždňami so stratou osem, či deväť bodov a prehra tu by znamenala koniec. Súper však postrácal body a my sme využili šancu dostať sa na čelo ligy. Realitou však zostáva, že Arsenal mal v sezóne lepšie výsledky, ako my," krotil nadšenie Guardiola.



Arsenal nezabodoval naplno v lige už v troch dueloch, keď predtým podľahol aj Evertonu a remizoval s Brentfordom. "Cítime smútok. Pretože dnes sme z tohto duelu mohli vyťažiť viac. Súperovi sme zápas odovzdali. City evidentne nehralo to, čo chcelo. My sme však neukázali nekompromisnosť pri premieňaní príležitostí. To musíme zmeniť," povzdychol si kouč Londýnčanov Mikel Arteta.