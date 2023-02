Arsenal v 24. kole Premier League triumfoval na pôde Aston Villy 4:2

Premier League - 24. kolo:



Aston Villa – FC Arsenal 2:4 (2:1)



Góly: 6. Watkins, 31. Coutinho – 16. Saka, 61. Zinčenko, 90.+3 Martinez (vlastný), 90.+8 Martinelli



Londýn 18. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn triumfovali v zápase 24. kola Premier League na ihrisku jedenástej Aston Villy 4:2. Hostia sa vďaka triumfu dostali späť na čelo tabuľky s náskokom troch bodov pred druhým Manchestrom City, ktorý hral neskôr v sobotu na pôde Nottinghamu Forest.prehrával už od 6. minúty, keď Ollie Watkins krížnou strelou nedal šancu brankárovi Aaronovi Ramsdalovi. Arsenal síce vyrovnal, keď sa presadil Bukayo Saka, ale domáci sa v prvom polčase dostali znova do vedenia. Philippe Coutinho dal svoj prvý gól v sezóne. Mužstvo Mikela Artetu však v druhom polčase otočilo duel. V 61. minúte skóroval Olexander Zinčenko prízemnou a presnou strelou. Rozhodujúci okamih prišiel v 93. minúte zápasu, keď Jorginho poslal loptu do brvna, ktorá sa odrazila do chrbta brankára Emiliana Martineza. Ten si tak dal vlastný gól. Arsenal ešte v úplnom závere pridal štvrtý presný zásah. Gabriel Martinelli sa po rohovom kope domácich dostal do samostatného úniku a zakončil do prázdnej brány.