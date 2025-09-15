< sekcia Šport
Arsenal v Bilbau bez Odegaarda a Saku, vrátiť by sa mohol Saliba
Krídelník Saka si privodil zranenie zadného stehenného svalu už v 2. kole proti Leedsu.
Autor TASR
Londýn 15. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Mikel Arteta sa bude musieť v úvodnom dueli Ligy majstrov na pôde Athletica Bilbao zaobísť bez Martina Odegaarda a Bukaya Saku. Ani jeden z dvojice s tímom v pondelok netrénoval.
Kapitán Odegaard nedohral sobotný duel 4. kola proti Nottinghamu, keď ho po tvrdom páde na pravé rameno vystriedal v 18. minúte Ethan Nwaneri. Krídelník Saka si privodil zranenie zadného stehenného svalu už v 2. kole proti Leedsu. Do zápasu by však mohol nastúpiť francúzsky obranca „kanonierov“ William Saliba. Ten sa zranil v rozcvičke pred duelom proti Liverpoolu na Anfielde, no v pondelok sa už zapojil do tréningového procesu, pripomenula agentúra DPA.
