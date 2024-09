Arsenal v desiatich remizoval na pôde Manchestru City 2:2

Premier League - 5. kolo:



Manchester City - FC Arsenal 2:2 (1:2)



Góly: 9. Haaland, 90.+8 Stones - 22. Calafiori, 45.+1 Gabriel. ČK: 45.+8 Trossard (Arsenal) po druhej ŽK.







Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest 2:2 (2:1)



Góly: 42. Hinshelwood, 45. Welbeck - 13. Wood (z 11 m), 70. Sosa. ČK: 83. Gibbs-White (Nottingham) po druhej ŽK.

Manchester 22. septembra (TASR) - Futbalisti FC Arsenal remizovali v nedeľňajšom šlágri 5. kola anglickej Premier League na pôde Manchestru City 2:2.siahali na Etihad Stadium na plný bodový zisk napriek tomu, že od záveru úvodného polčasu hrali bez vylúčeného Leandra Trossarda. Deľbu bodov však zariadil po uplynutí siedmej nadstavenej minúty druhého dejstva obranca John Stones. Citizens sa dostali s 13 bodmi do čela tabuľky, Arsenalu patrí so ziskom 11 bodov štvrtá priečka.Domáci sa ujali vedenia v deviatej minúte zásluhou nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, pre ktorého to bol už desiaty presný zásah v novom ligovom ročníku. V 22. minúte priniesla vyrovnanie strela talianskeho obrancu Riccarda Calafioriho, no vzrušujúci bol najmä záver prvého dejstva. Najskôr v jeho úvodnej nastavenej minúte poslal hostí do vedenia brazílsky obranca Gabriel, no v závere polčasu videl druhú žltú kartu a zároveň červenú krídelník Londýnčanov Trossard. Početná prevaha sa premietla do enormného tlaku Citizens. Mužstvo trénera Pepa Guardiolu malo po zmene strán v štatistike držania lopty prevahu v percentuálnom vyjadrení 87:23. Na hosťujúceho brankára Davida Rayu prešlo až osem pokusov a obhajca titulu sa dočkal v závere. Po skrumáži sa z poslednej akcie v stretnutí presadil Stones, ktorý uchmatol Arsenalu mimoriadne cenné body.Brighton & Hove Albion a Nottinghamu Forest sú bez prehry aj po piatich kolách. Vo vzájomnej konfrontácii tímov sa zrodila na pôde Brightonu remíza 2:2. Obe mužstvá majú na konte deväť bodov za dve víťazstvá a tri remízy.