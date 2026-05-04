< sekcia Šport
Arsenal v odvete proti Atleticu aj so Sakom, Bayern chce vyradiť PSG
V zostave Atletica by nemal chýbať slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn nastúpia na utorňajšiu domácu semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Atleticu Madrid s cieľom zúročiť dobrý výsledok z úvodného zápasu, v ktorom remizovali 1:1. Trénerovi Mikelovi Artetovi bude k dispozícii už aj uzdravený Bukayo Saka, v zostave Atletica by nemal chýbať slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko. Bayern Mníchov privíta v stredu obhajcu trofeje Paríž Saint-Germain, v Parku princov prehral v strhujúcom súboji 4:5.
Arsenal sa naladil na odvetu s Atleticom víťazstvom 3:0 v londýnskom derby s Fulhamom, po ktorom má na čele Premier League šesťbodový náskok. Jeho konkurent v boji o titul Manchester City má však dva zápasy k dobru. Saka vsietil gól a na daľší prihral Viktorovi Gyökeresovi. „Bukayo opäť potvrdil, že je rozdielový hráč. Bol pri dvoch akciách, ktoré rozhodli o našom triumfe. Vrátil sa v najdôležitejšom období sezóny. Je oddýchnutý, svieži a hladný po úspechoch. Jeho výkony majú veľký vplyv na náš tím," zdôraznil Arteta pre britské médiá.
Atletico sa bude v útoku spoliehať na Argentínčana Juliana Alvareza, ktorého v marci spájali s možným prestupom do Arsenalu alebo Barcelony. „Nebudem reagovať na tieto šumy a naplno sa sústredím na moje výkony v Atleticu. Každý deň sa o sebe dočítate niečo nové. Ak by som sa tým príliš zaoberal, iba by som strácal energiu. Máme veľkú šancu postúpiť do finále Ligy majstrov a urobíme všetko pre to, aby sme ju využili. Čaká nás jeden z najdôležitejších duelov sezóny," uviedol Alvarez pre web Atletica.
Prvý semifinálový súboj medzi PSG a Bayernom prekonal už aj tak vysoké očakávania, bol reklamou na futbal a priniesol aj niekoľko rekordov. V stretnutí padlo celkom deväť gólov, čo je najviac v jednom semifinálovom dueli v histórii Ligy majstrov. Predchádzajúci rekord bol sedem zásahov, ktoré priniesla napríklad vlaňajšia odveta medzi Interom Miláno a Barcelonou (4:3). Ofenzívne predstavenie sľubuje aj stredajší duel v Allianz aréne.
Bayern v Bundeslige počas víkendu iba remizoval s Heidenheimom 3:3. V základnej jedenástke Bavorov chýbali Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz či Harry Kane, tréner Vincent Kompany nechal oddychovať aj Manuela Neuera, Dayota Upamecana či Alphonsa Daviesa. „Ukázali sme silnú mentalitu a v závere sa nám podarilo aspoň vyrovnať. Máme veľkú motiváciu vyradiť obhajcu trofeje. Proti Parížu musíme hrať počas celého zápasu maximálne koncentrovane a byť efektívni v koncovke," prezradil Kompany recept na úspech.
Aj tréner PSG Luis Enrique urobil v ligovom zápase s Lorientom, ktorý sa skončil remízou 2:2, viaceré zmeny. Opory šetril na semifinálovú odvetu s Bayernom. „Kalendár je nabitý a nie je jednoduché hrať na viacerých frontoch, preto je potrebné niekedy rotovať zostavu. Je pred nami veľká výzva obhájiť triumf v Lige majstrov. Bayern v prvom zápase potvrdil svoju ofenzívnu silu a takmer dokázal zmazať trojgólové manko. Všetko je otvorené, rozhodnú detaily," povedal Enrique.
Arsenal sa naladil na odvetu s Atleticom víťazstvom 3:0 v londýnskom derby s Fulhamom, po ktorom má na čele Premier League šesťbodový náskok. Jeho konkurent v boji o titul Manchester City má však dva zápasy k dobru. Saka vsietil gól a na daľší prihral Viktorovi Gyökeresovi. „Bukayo opäť potvrdil, že je rozdielový hráč. Bol pri dvoch akciách, ktoré rozhodli o našom triumfe. Vrátil sa v najdôležitejšom období sezóny. Je oddýchnutý, svieži a hladný po úspechoch. Jeho výkony majú veľký vplyv na náš tím," zdôraznil Arteta pre britské médiá.
Atletico sa bude v útoku spoliehať na Argentínčana Juliana Alvareza, ktorého v marci spájali s možným prestupom do Arsenalu alebo Barcelony. „Nebudem reagovať na tieto šumy a naplno sa sústredím na moje výkony v Atleticu. Každý deň sa o sebe dočítate niečo nové. Ak by som sa tým príliš zaoberal, iba by som strácal energiu. Máme veľkú šancu postúpiť do finále Ligy majstrov a urobíme všetko pre to, aby sme ju využili. Čaká nás jeden z najdôležitejších duelov sezóny," uviedol Alvarez pre web Atletica.
Prvý semifinálový súboj medzi PSG a Bayernom prekonal už aj tak vysoké očakávania, bol reklamou na futbal a priniesol aj niekoľko rekordov. V stretnutí padlo celkom deväť gólov, čo je najviac v jednom semifinálovom dueli v histórii Ligy majstrov. Predchádzajúci rekord bol sedem zásahov, ktoré priniesla napríklad vlaňajšia odveta medzi Interom Miláno a Barcelonou (4:3). Ofenzívne predstavenie sľubuje aj stredajší duel v Allianz aréne.
Bayern v Bundeslige počas víkendu iba remizoval s Heidenheimom 3:3. V základnej jedenástke Bavorov chýbali Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz či Harry Kane, tréner Vincent Kompany nechal oddychovať aj Manuela Neuera, Dayota Upamecana či Alphonsa Daviesa. „Ukázali sme silnú mentalitu a v závere sa nám podarilo aspoň vyrovnať. Máme veľkú motiváciu vyradiť obhajcu trofeje. Proti Parížu musíme hrať počas celého zápasu maximálne koncentrovane a byť efektívni v koncovke," prezradil Kompany recept na úspech.
Aj tréner PSG Luis Enrique urobil v ligovom zápase s Lorientom, ktorý sa skončil remízou 2:2, viaceré zmeny. Opory šetril na semifinálovú odvetu s Bayernom. „Kalendár je nabitý a nie je jednoduché hrať na viacerých frontoch, preto je potrebné niekedy rotovať zostavu. Je pred nami veľká výzva obhájiť triumf v Lige majstrov. Bayern v prvom zápase potvrdil svoju ofenzívnu silu a takmer dokázal zmazať trojgólové manko. Všetko je otvorené, rozhodnú detaily," povedal Enrique.
program semifinálových odviet Ligy majstrov 2025/2026:
utorok 5. mája, 21.00 h: FC Arsenal - Atletico Madrid /rozhoduje: Siebert (Nem.), prvý zápas: 1:1/
streda 6. mája, 21.00 h: Bayern Mníchov - Paríž Saint-Germain /rozhoduje: Pinheiro (Portug.), prvý zápas: 4:5/
utorok 5. mája, 21.00 h: FC Arsenal - Atletico Madrid /rozhoduje: Siebert (Nem.), prvý zápas: 1:1/
streda 6. mája, 21.00 h: Bayern Mníchov - Paríž Saint-Germain /rozhoduje: Pinheiro (Portug.), prvý zápas: 4:5/