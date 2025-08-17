< sekcia Šport
Arsenal v šlágri 1. kola Premier League zdolal Manchester Utd 1:0
Súťažný debut v novom pôsobisku zažili na oboch stranách najväčšie letné posily.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 17. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn vstúpili do nového ligového ročníka víťazne. „Kanonieri“ naplno bodovali v šlágri úvodného kola Premier League na pôde Manchestru United po výsledku 1:0. Tri body pre Londýnčanov zariadil v 13. minúte zápasu taliansky obranca Riccardo Calafiori.
Súťažný debut v novom pôsobisku zažili na oboch stranách najväčšie letné posily. Vo svojej ligovej premiére v drese Arsenalu veľa nepredviedol švédsky útočník Viktor Gyökeres, ktorý odohral 60 minút, po hodine hry ho nahradil Nemec Kai Havertz. Na opačnej strane debutovalo hneď niekoľko hráčov. V základnej zostave „červených diablov“ nechýbali Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Patrik Dorgu i Leny Yoro. Z lavičky náhradníkov zasiahla do hry zatiaľ posledná posila klubu z Old Trafford - slovinský útočník Benjamin Šeško.
Jediný gólový moment sa zrodil v 13. minúte, keď domáci brankár Altay Bayindir zle vyboxoval loptu a z bránkovej čiary ju dopravil do siete Calafiori. „Red Devils“ boli nebezpeční, mali viac z hry, hostí však podržal španielsky brankár David Raya. Po polhodine hry mu pomohla aj žrď pri zakončení Dorgua.
FC Chelsea vstúpil do sezóny remízou. „The Blues“ odohrali nedeľný zápas doma bez gólov proti Crystal Palace. Plný bodový zisk si pripísali hráči Nottinghamu Forest po víťazstve 3:1 nad Brentfordom.
Chelsea mala výraznú územnú prevahu, do priestoru brány však vyslala iba tri strely. Crystal Palace povzbudený triumfom nad Liverpoolom v FA Community Shield vystrelil štyrikrát. Hostia raz aj skórovali, gól Eberechiho Ezeho z 13. minúty však napokon neplatil po zásahu VAR-u.
Nottingham rozhodol o svojom víťazstve už v prvom polčase. Dvakrát sa strelecky presadil novozélandský útočník Chris Wood, skóroval aj Dan Ndoye. Nottingham vstúpil do sezóny ideálne aj napriek tomu, že v príprave nevyhral ani jeden zo siedmich duelov.
Súťažný debut v novom pôsobisku zažili na oboch stranách najväčšie letné posily. Vo svojej ligovej premiére v drese Arsenalu veľa nepredviedol švédsky útočník Viktor Gyökeres, ktorý odohral 60 minút, po hodine hry ho nahradil Nemec Kai Havertz. Na opačnej strane debutovalo hneď niekoľko hráčov. V základnej zostave „červených diablov“ nechýbali Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Patrik Dorgu i Leny Yoro. Z lavičky náhradníkov zasiahla do hry zatiaľ posledná posila klubu z Old Trafford - slovinský útočník Benjamin Šeško.
Jediný gólový moment sa zrodil v 13. minúte, keď domáci brankár Altay Bayindir zle vyboxoval loptu a z bránkovej čiary ju dopravil do siete Calafiori. „Red Devils“ boli nebezpeční, mali viac z hry, hostí však podržal španielsky brankár David Raya. Po polhodine hry mu pomohla aj žrď pri zakončení Dorgua.
FC Chelsea vstúpil do sezóny remízou. „The Blues“ odohrali nedeľný zápas doma bez gólov proti Crystal Palace. Plný bodový zisk si pripísali hráči Nottinghamu Forest po víťazstve 3:1 nad Brentfordom.
Chelsea mala výraznú územnú prevahu, do priestoru brány však vyslala iba tri strely. Crystal Palace povzbudený triumfom nad Liverpoolom v FA Community Shield vystrelil štyrikrát. Hostia raz aj skórovali, gól Eberechiho Ezeho z 13. minúty však napokon neplatil po zásahu VAR-u.
Nottingham rozhodol o svojom víťazstve už v prvom polčase. Dvakrát sa strelecky presadil novozélandský útočník Chris Wood, skóroval aj Dan Ndoye. Nottingham vstúpil do sezóny ideálne aj napriek tomu, že v príprave nevyhral ani jeden zo siedmich duelov.
Premier League - 1. kolo:
Manchester United - FC Arsenal 0:1 (0:1)
Gól: 13. Calafiori
Nottingham Forest - FC Brentford 3:1 (3:0)
Góly: 5. a 45.+2. Wood, 42. Ndoye - 78. Thiago (z 11 m)
FC Chelsea - Crystal Palace 0:0
Manchester United - FC Arsenal 0:1 (0:1)
Gól: 13. Calafiori
Nottingham Forest - FC Brentford 3:1 (3:0)
Góly: 5. a 45.+2. Wood, 42. Ndoye - 78. Thiago (z 11 m)
FC Chelsea - Crystal Palace 0:0