Arsenal vyhral Anglický pohár, vo finále zdolal Chelsea 2:1

Pohár FA - finále:



Arsenal Londýn - FC Chelsea 2:1 (1:1)



Góly: 28. a 67. Aubameyang (prvý 11m) - 5. Pulisic, ČK: 73. Kovačič (Chelsea)

Londýn 1. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn získali anglický Pohár FA. V sobotňajšom finále zvíťazili nad mestským konkurentom Chelsea 2:1." si tak napravili chuť po nevydarenej ligovej sezóne, keď obsadili až 8. miesto v tabuľke, a zároveň si vybojovali miestenku do nasledujúcej sezóny Európskej ligy. Arsenal získal FA Cup po troch rokoch, keď rovnako zdolal vo finále Chelsea 2:1. Celkovo vyhral najstaršiu súťaž na svete štrnástykrát, čo je rekord.Duel pred prázdnymi tribúnami slávneho Wembley odštartovali lepšie hráči Chelsea, keď sa už v piatej minúte ujali vedenia. Po rýchlej akcii sa presadil Christian Pulisic, ktorý si v šestnástke prebral loptu po pätičke od Oliviera Girouda a otvoril skóre. Stal sa tak prvým Američanom, ktorý vsietil gól vo finále Pohára FA. V 25. minúte dostal loptu do siete Nicolas Pepe, ale jeho gól neplatil pre ofsajd. Chvíľu na to však Cesar Azpilicueta stiahol v šestnástke Pierre-Emericka Aubameyanga a sám faulovaný hráč vyrovnal z penalty na 1:1. Chelsea potom prišla o dvojicu hráčov, keď sa zranili a museli striedať najprv Azpilicueta a krátko po zmene strán aj Pulisic. Arsenal sa dostal do vedenia v 67. minúte, Aubameyang sa po kontre šikovne zbavil v šestnástke obrancu a preloboval brankára - 2:1. O šesť minút neskôr dostal Mateo Kovačič druhú žltú kartu a výrazne oslabil svoj tím. Chelsea sa napriek tomu snažila o tlak, no gólové šance si už nevypracovala.