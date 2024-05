Arsenal vyhral v derby na Old Trafford 1:0 a udržal sa v hre o titul

37. kolo Premier League:

Manchester United - FC Arsenal 0:1 (0:1)

Gól: 20. Trossard

Manchester 12. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v nedeľňajšom derby 37. kola Premier League na ihrisku Manchestru United 1:0 a udržali sa v hre o titul. "Kanonieri" sa vrátili na čelo tabuľky, pred druhým Manchestrom City majú náskok jeden bod, no odohrali o zápas viac.Rozhodujúci moment sa odohral v 20. minúte po chybe Casemira, ktorý opäť nastúpil v strede zraneniami zdecimovanej obrany United. Po jednom z rýchlych útokov zostal na hranici šestnástky, kým ostatní obrancovia sa vysunuli hore. Arsenal získal loptu v strede poľa a Ben White ju okamžite poslal na Kaia Havertza, ktorý nebol v ofsajde práve vďaka Casemirovi. Nemecký útočník potiahol akciu po pravej strane a jeho prihrávku do päťky zužitkoval Leandro Trossard, ktorého nepokryl opäť Casemiro. V ďalšom priebehu to bol vyrovnaný duel bez veľkých gólových šancí, tie prišli až v závere na strane hostí, ale pokusy Gabriela Martinelliho i Declana Ricea zmaril Andre Onana.Manchester zostal na ôsmej priečke tabuľky tri body za šiestym Newcastlom, s ktorým sa stretne v stredajšej dohrávke 34. kola. Trénera Erika ten Haga trápi početná maródka kľúčových hráčov, zranení sú stopéri Victor Lindelöf, Lisandro Martinez, Raphael Varane i Harry Maguire, krajný obranca Luke Shaw, stredopoliari Bruno Fernandes, Mason Mount i útočník Marcus Rashford.