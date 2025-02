Arsenal zachránil Merino, ManCity potiahol hetrikom Marmoush

Crystal Palace - FC Everton 1:2 (0:1)



Góly: 47. Mateta - 42. Beto, 80. Alcaraz

Manchester City - Newcastle United 4:0 (3:0)



Góly: 19., 24. a 33. Marmoush, 84. McAtee



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/

Aston Villa - Ipswich Town 1:1 (0:0)



Góly: 69. Watkins - 56. Delap. ČK: 40. Tuanzebe (Ipswich) po 2. ŽK.

FC Fulham - Nottingham Forest 2:1 (1:1)



Góly: 15. Smith Rowe, 62. Bassey - 37. Wood

FC Southampton - AFC Bournemouth 1:3 (0:2)



Góly: 72. Sulemana - 14. Ouattara, 16. Christie, 83. Tavernier

West Ham United - FC Brentford 0:1 (0:1)



Gól: 4. Schade

Leicester City - FC Arsenal 0:2 (0:0)



Góly: 81. a 87. Merino

Londýn 15. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City triumfovali v sobotňajšom zápase 25. kola anglickej Premier League nad Newcastlom United 4:0. Za hostí odchytal celý duel slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého trikrát prekonal už v prvom dejstve Egypťan Omar Marmoush, štvrtý gól pridal James McAtee. "Citizens" v tabuľke poskočili na 4. miesto, pričom na tretí Nottingham Forest strácajú už iba tri body. Newcastle klesol na siedmu pozíciu.Dvadsaťšesťročný Marmoush si otvoril strelecký účet v drese sériového anglického šampióna. Svoj prvý gól strelil v 19. minúte, keď preloboval Dúbravku po dlhom nákope brankára Edersona. Tridsaťjedenročný Brazílčan si pripísal šiestu asistenciu v najvyššej anglickej súťaži, čím vytvoril nový historický rekord. Prekonal doterajšie maximum bývalého anglického brankára Paula Robinsona, ktorý ich mal na konte päť. Pre Edersona to bola tretia gólová prihrávka v prebiehajúcom ročníku, čo je podľa štatistickej spoločnosti Opta takisto rekord Premier League v rámci jednej sezóny. Marmoush skompletizoval hetrik v priebehu 14 minút. Dúbravku ešte prekonal v závere duelu McAtee, pre ktorého to bol takisto premiérový ligový presný zásah v drese City.Arsenal zvíťazil na pôde Leicesteru City 2:0. Triumf "" zariadil dvoma gólmi striedajúci španielsky stredopoliar Mikel Merino. Londýnčania si upevnili druhú priečku v neúplnej tabuľke. Na vedúci FC Liverpool stráca mužstvo trénera Mikela Artetu štyri body, no "" majú zápas k dobru. Leicester je na zostupovej 17. pozícii.Diváci na King Power Stadium čakali na gól až do 81. minúty. Merino sa presadil po necelých 10 minútach na ihrisku. Dvakrát dokázal využiť milimetrové centre svojich spoluhráčov. Najskôr sa presadil hlavou po prihrávke 17-ročného krídelníka Ethana Nwaneriho, o šesť minút neskôr presne zakončil ľavou nohou center Belgičana Leandra Trossarda.