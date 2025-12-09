Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arsenal zapísal Gabriela Jesusa na súpisku pre LM, nahradil Dowmana

Na snímke v popredí Gabriel Jesus. Foto: TASR/AP

V uplynulých dvoch zápasoch Premier League proti Chelsea a Brentfordu už sedel na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol.

Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Vedenie futbalového Arsenalu Londýn zaradilo Gabriela Jesusa na súpisku pre Ligu majstrov. Urobilo tak deň pred stredajším zápasom „Gunners“ na pôde Clubu Bruggy. Brazílsky útočník pauzoval od januára, keď si zranil koleno v dueli FA Cupu proti Manchestru United.

V uplynulých dvoch zápasoch Premier League proti Chelsea a Brentfordu už sedel na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol. „Gabriel Jesus nahradil na súpiske Maxa Dowmana, ktorý sa počas uplynulého víkendu zranil v zápase 21-ky Arsenalu. Proti Bruggám bude môcť nastúpiť," uviedol Arsenal vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
