< sekcia Šport
Arsenal zastavil víťaznú sériu Aston Villy, vedie o 5 bodov pred City
V 48. minúte otvoril skóre hlavičkou po rohovom kope Gabriel Magalhaes a o päť minút neskôr zvýšil na 2:0 strelou k pravej tyči Martin Zubimendi.
Autor TASR
Londýn 30. decembra (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu triumfovali v utorkovom šlágri 19. kola Premier League nad Aston Villou 4:1 a na čele tabuľky majú už päťbodový náskok pred druhým Manchestrom City. Ten však odohral o zápas menej, na Nový rok sa predstaví na ihrisku Sunderlandu. Aston Villa nepredĺžila historickú víťaznú sériu a zostala na treťom mieste, na „Citizens“ stráca bod.
Po bezgólovom prvom polčase rozhodol Arsenal o svojom víťazstve krátko po prestávke. V 48. minúte otvoril skóre hlavičkou po rohovom kope Gabriel Magalhaes a o päť minút neskôr zvýšil na 2:0 strelou k pravej tyči Martin Zubimendi. Triumf poistili Leandro Trossard a Gabriel Jesus, v nadstavenom čase už len skorigoval výsledok útočník hostí Ollie Watkins. „Gunners“ dosiahli štvrtú ligovú výhru za sebou a zastavili víťazné ťaženie Aston Villy. Tá predtým vyhrala 11 súťažných zápasov za sebou, čím vyrovnala klubový rekord. Zároveň prvýkrát v novodobej histórii najvyššej anglickej súťaže natiahla svoju víťaznú šnúru na osem duelov.
V ďalšom zápase Manchester United remizoval doma s Wolverhamptonom 1:1. V tabuľke zostal šiesty, keď nevyužil zaváhanie Chelsea. Tá remizovala s Bournemouthom 2:2 a nezvíťazila tak už v troch dueloch PL za sebou. Bournemouth ťahá šnúru desiatich zápasov bez víťazstva v najvyššej anglickej súťaži. Hostí poslal do vedenia už v 6. minúte David Brooks, na čo domáci odpovedali premenenou penaltou Colea Palmera v 15. a gólom Enza Fernandeza v 23. minúte. V 27. minúte však vyrovnal Justin Kluivert.
Burnley na domácej pôde podľahlo Newcastlu United 1:3 a ťahá už 10-zápasovú sériu bez výhry v PL. Hostia naopak ukončili sériu troch zápasov bez víťazstva v súťaži. Slovenský brankár v drese domácich Martin Dúbravka inkasoval už v 2. minúte po koncovke Joelintona a v 7. minúte ho prekonal Yoane Wissa. Burnley ešte pred prestávkou znížilo na 1:2, ale v nadstavenom čase druhého polčasu dal Bruno Guimaraes výsledku konečnú podobu po nedorozumení Dúbravku so spoluhráčom Hjalmarom Ekdalom.
Everton po troch dueloch bez víťazstva a streleného gólu bodoval naplno v Nottinghame, keď vyhral 2:0. „Lesníci“ zaznamenali tretiu prehru za sebou.
West Ham remizoval s Brightonom 2:2. Obe mužstvá taktiež natiahli svoje série bez výhry v PL, „kladivári“ na osem a „čajky“ na šesť zápasov.
Po bezgólovom prvom polčase rozhodol Arsenal o svojom víťazstve krátko po prestávke. V 48. minúte otvoril skóre hlavičkou po rohovom kope Gabriel Magalhaes a o päť minút neskôr zvýšil na 2:0 strelou k pravej tyči Martin Zubimendi. Triumf poistili Leandro Trossard a Gabriel Jesus, v nadstavenom čase už len skorigoval výsledok útočník hostí Ollie Watkins. „Gunners“ dosiahli štvrtú ligovú výhru za sebou a zastavili víťazné ťaženie Aston Villy. Tá predtým vyhrala 11 súťažných zápasov za sebou, čím vyrovnala klubový rekord. Zároveň prvýkrát v novodobej histórii najvyššej anglickej súťaže natiahla svoju víťaznú šnúru na osem duelov.
V ďalšom zápase Manchester United remizoval doma s Wolverhamptonom 1:1. V tabuľke zostal šiesty, keď nevyužil zaváhanie Chelsea. Tá remizovala s Bournemouthom 2:2 a nezvíťazila tak už v troch dueloch PL za sebou. Bournemouth ťahá šnúru desiatich zápasov bez víťazstva v najvyššej anglickej súťaži. Hostí poslal do vedenia už v 6. minúte David Brooks, na čo domáci odpovedali premenenou penaltou Colea Palmera v 15. a gólom Enza Fernandeza v 23. minúte. V 27. minúte však vyrovnal Justin Kluivert.
Burnley na domácej pôde podľahlo Newcastlu United 1:3 a ťahá už 10-zápasovú sériu bez výhry v PL. Hostia naopak ukončili sériu troch zápasov bez víťazstva v súťaži. Slovenský brankár v drese domácich Martin Dúbravka inkasoval už v 2. minúte po koncovke Joelintona a v 7. minúte ho prekonal Yoane Wissa. Burnley ešte pred prestávkou znížilo na 1:2, ale v nadstavenom čase druhého polčasu dal Bruno Guimaraes výsledku konečnú podobu po nedorozumení Dúbravku so spoluhráčom Hjalmarom Ekdalom.
Everton po troch dueloch bez víťazstva a streleného gólu bodoval naplno v Nottinghame, keď vyhral 2:0. „Lesníci“ zaznamenali tretiu prehru za sebou.
West Ham remizoval s Brightonom 2:2. Obe mužstvá taktiež natiahli svoje série bez výhry v PL, „kladivári“ na osem a „čajky“ na šesť zápasov.
Premier League - 19. kolo:
FC Arsenal - Aston Villa 4:1 (0:0)
Góly: 48. Gabriel Magalhaes, 53. Zubimendi, 69. Trossard, 79. Gabriel Jesus - 90.+4 Watkins
Manchester United – Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:1)
Góly: 27. Zirkzee – 45. Krejčí
FC Burnley - Newcastle United 1:3 (1:2)
Góly: 23. Laurent - 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
FC Chelsea - AFC Bournemouth 2:2 (2:2)
Góly: 15. Palmer (z 11 m), 23. Fernandez - 6. Brooks, 27. Kluivert
Nottingham Forest - FC Everton 0:2 (0:1)
Góly: 19. Garner, 79. Barry
West Ham United - FC Brighton 2:2 (2:1)
Góly: 10. Bowen, 45.+4 Paqueta (z 11 m) - 32. Welbeck (z 11 m), 61. Veltman
FC Arsenal - Aston Villa 4:1 (0:0)
Góly: 48. Gabriel Magalhaes, 53. Zubimendi, 69. Trossard, 79. Gabriel Jesus - 90.+4 Watkins
Manchester United – Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:1)
Góly: 27. Zirkzee – 45. Krejčí
FC Burnley - Newcastle United 1:3 (1:2)
Góly: 23. Laurent - 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
FC Chelsea - AFC Bournemouth 2:2 (2:2)
Góly: 15. Palmer (z 11 m), 23. Fernandez - 6. Brooks, 27. Kluivert
Nottingham Forest - FC Everton 0:2 (0:1)
Góly: 19. Garner, 79. Barry
West Ham United - FC Brighton 2:2 (2:1)
Góly: 10. Bowen, 45.+4 Paqueta (z 11 m) - 32. Welbeck (z 11 m), 61. Veltman