Arsenal zaváhal, aj Chelsea len s remízou

Londýn 12. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn nezvíťazili v druhom zápase po sebe a skomplikovali si situáciu v boji o titul. V sobotňajšom zápase anglickej Premier League remizovali s ôsmym Brentfordom 1:1. Rovnaký výsledok uhrala aj trápiaca sa Chelsea na pôde West Hamu. Londýnčania po rekordných nákupoch počas zimnej prestávky čakajú na plný bodový zisk už od 15. januára.



Zverenci trénera Mikela Artetu po góle Leonarda Trossarda zo 66. minúty viedli, no hostia o osem minút neskôr vyrovnali po presnom zásahu Ivana Toneyho, ktorý hlavičkoval do prázdnej brány. Situáciu skúmal systém VAR pre ofsajd, no gól napokon platil. "Spätne som sa na to pozrel a bol tam ofsajd. Už je však neskoro. Gól platil a stratili sme dva body," uviedol Arteta po zápase.



Líder Arsenal od nového roku mierne kolíše. Na konto si pripísal druhú ligovú prehru v aktuálnej sezóne s Evertonom 0:1 a dve remízy s Newcastlom (0:0) a Brentfordom. "Kanonieri" však majú pred úradujúcim majstrom Manchester City šesťbodový náskok. O tom, či vyhrajú Premier League prvýkrát od roku 2004, pravdepodobne rozhodne práve duel s City, ktorý je naplánovaný na stredu 15. februára.



Deviata Chelsea vyhrala od začiatku roka len jeden zápas a od prvej štvorky Premier League ju delí desať bodov. Klub predĺžil šnúru bez víťazstva už na tretí duel, a to napriek tomu, že vedenie klubu minulo v zimnom prestupovom rekordnú sumu 328 miliónov eur. Na Stamford Bridge prišli Mychajlo Mudryk zo Šachtaru Doneck či Joao Felix z Atletica Madrid. Prestup argentínskeho reprezentanta Enza Fernandeza z Benficy Lisabon stál Chelsea 121 miliónov eur, čo stanovilo nový britský prestupový rekord. Tréner "The Blues" Graham Potter pripustil, že tím musí zabrať. "Je tu dobrá skupina hráčov a sme nadšení z potenciálu tímu, ale stále sa na tom pracuje," citovala agentúra AFP.



V 23. kole anglickej ligy zakopol aj štvrtý Newcastle United, ktorý rovnako ako Chelsea v uplynulých troch zápasoch remizoval. S predposledným Bournemouthom dokonca prehrával, bod pre "straky" zariadil v nadstavenom čase prvého polčasu Paraguajčan Miguel Almiron. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov. Newcastle stráca na vedúci Arsenal už desať bodov.