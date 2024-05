Arsenal zdolal Bournemouth 3:0 a pred City vedie o štyri body

Premier League - 36. kolo:

FC Arsenal - AFC Bournemouth 3:0 (1:0)

Góly: 45. Saka (z 11 m), 70. Trossard, 90.+7 Rice

Londýn 4. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v sobotňajšom zápase 36. kola anglickej Premier League nad AFC Bournemouth 3:0. "Kanonieri" majú na čele tabuľky štvorbodový náskok pred Manchestrom City, úradujúci majstri však odohrali o dve stretnutia menej a v sobotu večer ich čakal duel s Wolverhamptonom.Prvý gólový moment zápasu prišiel v závere prvého dejstva, keď rozhodca David Coote nariadil pokutový kop pre domácich po páde Kaia Havertza. Ten chcel v šestnástke obísť brankára Marka Traversa, no po miernom kontakte s jeho nohou spadol na trávnik. Zo spomalených záberov bolo vidno, že Havertz nohu nechal "za sebou", až kým neprišlo ku kontaktu. Hlavný arbiter si nešiel situáciu pozrieť cez systém VAR a penaltu premenil Bukayo Saka. Dvadsaťdvaročný krídelník je prvý hráč s 20 gólmi vo všetkých súťažiach za Arsenal v jednej sezóne od ročníka 2019/20, keď sa to podarilo gabonskému útočníkovi Pierrovi-Emerickovi Aubameyangovi. Triumf "The Gunners" poistil v 70. minúte Leandro Trossard a v siedmej minúte nadstaveného času druhého polčasu pridal tretí presný zásah Declan Rice.