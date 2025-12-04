< sekcia Šport
Arsenal zdolal Brentford 2:0, Burnley s Dúbravkom opäť prehralo
Za „kanonierov“ sa gólovo presadili v 11. minúte Mikel Merino a v 90.+1 minúte aj striedajúci Bukayo Saka. Líder tabuľky tak ťahá už 18-zápasovú sériu bez prehry naprieč všetkými súťažami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 4. decembra (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu zdolali Brentford 2:0 v stredajšom stretnutí 14. kola anglickej Premier League. Za „kanonierov“ sa gólovo presadili v 11. minúte Mikel Merino a v 90.+1 minúte aj striedajúci Bukayo Saka. Líder tabuľky tak ťahá už 18-zápasovú sériu bez prehry naprieč všetkými súťažami.
Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom prehralo 0:1 na domácej pôde s Crystal Palace a pripísalo si piatu prehru v Premier League za sebou. Aston Villa otočila v Brightone nepriaznivý stav 0:2, aj vďaka dvom gólom Ollieho Watkinsa zvíťazila 4:3 a v lige ťahá 4-zápasovú víťaznú šnúru. Posledný Wolverhampton prehral siedmy ligový zápas za sebou, keď doma podľahol Nottinghamu 0:1 a naďalej má na konte len dva body.
Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom prehralo 0:1 na domácej pôde s Crystal Palace a pripísalo si piatu prehru v Premier League za sebou. Aston Villa otočila v Brightone nepriaznivý stav 0:2, aj vďaka dvom gólom Ollieho Watkinsa zvíťazila 4:3 a v lige ťahá 4-zápasovú víťaznú šnúru. Posledný Wolverhampton prehral siedmy ligový zápas za sebou, keď doma podľahol Nottinghamu 0:1 a naďalej má na konte len dva body.
Premier League - 14. kolo:
FC Arsenal - FC Brentford 2:0 (1:0)
Góly: 11. Merino, 90.+1 Saka
FC Brighton - Aston Villa 3:4 (2:2)
Góly: 9. a 83. Van Hecke, 29. Torres (vlastný) - 37. a 45.+7 Watkins, 60. Onana, 78. Malen
FC Burnley - Crystal Palace 0:1 (0:1)
Gól: 44. Munoz
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest 0:1 (0:0)
Gól: 72. I. Jesus
FC Arsenal - FC Brentford 2:0 (1:0)
Góly: 11. Merino, 90.+1 Saka
FC Brighton - Aston Villa 3:4 (2:2)
Góly: 9. a 83. Van Hecke, 29. Torres (vlastný) - 37. a 45.+7 Watkins, 60. Onana, 78. Malen
FC Burnley - Crystal Palace 0:1 (0:1)
Gól: 44. Munoz
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest 0:1 (0:0)
Gól: 72. I. Jesus