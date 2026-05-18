Utorok 19. máj 2026
Arsenal zdolal Burnley 1:0 a na čele tabuľky má 5-bodový náskok

Futbalista Arsenalu Bukayo Saka (vľavo) a hráč Burnley Lesley Ugochukwu bojujú o loptu v zápase 37. kola Premier League FC Arsenal - Burnley FC v Londýne v pondelok 18. mája 2026. Foto: TASR/AP

Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1:0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Manchestrom City, ktorý nastúpi v utorok na ihrisku Bournemouthu.

Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss. Arsenal rozhodol o tesnom víťazstve v 38. minúte, keď sa po rohu Bukaya Saku presadil hlavou Kai Havertz. Záverečný zápas v tejto sezóne domácej súťaže odohrá Arsenal v nedeľu 24. mája na štadióne londýnskeho Crystal Palace.

Premier League - 37. kolo:

FC Arsenal - Burnley FC 1:0 (1:0)

Gól: 38. Havertz

/M. Dúbravka (Burnley) sedel na lavičke/
