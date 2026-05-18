< sekcia Šport
Arsenal zdolal Burnley 1:0 a na čele tabuľky má 5-bodový náskok
Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1:0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004. Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Manchestrom City, ktorý nastúpi v utorok na ihrisku Bournemouthu.
Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss. Arsenal rozhodol o tesnom víťazstve v 38. minúte, keď sa po rohu Bukaya Saku presadil hlavou Kai Havertz. Záverečný zápas v tejto sezóne domácej súťaže odohrá Arsenal v nedeľu 24. mája na štadióne londýnskeho Crystal Palace.
Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss. Arsenal rozhodol o tesnom víťazstve v 38. minúte, keď sa po rohu Bukaya Saku presadil hlavou Kai Havertz. Záverečný zápas v tejto sezóne domácej súťaže odohrá Arsenal v nedeľu 24. mája na štadióne londýnskeho Crystal Palace.
Premier League - 37. kolo:
FC Arsenal - Burnley FC 1:0 (1:0)
Gól: 38. Havertz
/M. Dúbravka (Burnley) sedel na lavičke/
FC Arsenal - Burnley FC 1:0 (1:0)
Gól: 38. Havertz
/M. Dúbravka (Burnley) sedel na lavičke/