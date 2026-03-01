< sekcia Šport
Arsenal zdolal Chelsea 2:1 v nedeľnom šlágri Premier League - SÚHRN
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zdolali v nedeľňajšom zápase Premier League mestského rivala Chelsea 2:1. Na čele tabuľky tak majú naďalej päťbodový náskok pred Manchestrom City, ten má však o jeden odohraný zápas menej.
Po opatrnom úvode udreli ako prví domáci. Po rohovom kope sa dostala lopta ma kopačku Salibu a ten otvoril skóre. Do prestávky však stihli hostia vyrovnať keď si loptu nešťastne vrazil do vlastnej brány Hincapie. Po zmene strán mal prvú šancu Trossard, ale „kanonieri“ opäť ukázali, aké majú silné štandardky. Timber po rohovom kope prekonal brankára hostí po druhý raz. Krátko na to inkasoval druhú žltú kartu Neto a Arsenal si už v početnej výhode víťazstvo postrážil.
Manchester United zvíťazil v domácom stretnutí nad Crystal Palace 2:1. Po polčase prehrával 0:1, ale po červenej karte, ktorú videl Maxence Lacroix, otočil zápas vo svoj prospech. Práve Lacroix poslal hostí do vedenia už vo 4. minúte, Sarr potom mohol zvýšiť. Brankár domácich Lammens však vytiahol parádny zákrok. Na druhej strane sa blysol aj jeho náprotivok Henderson po šanci Fernandesa. Po zmene strán práve strelec prvého gólu fauloval a okrem pokutového kopu pre domácich, ktorý premenil Fernandes, musel ísť Lacroix predčasne pod sprchu. Fernandes potom pripravil pozíciu pre Šeška a slovinský útočník namieril presne zvnútra šestnástky - 2:1. Zverenci Michaela Carricka sa vďaka trom bodom dostali už na 3. priečku, v tejto sezóne takto vysoko ešte neboli.
Rovnakým výsledkom 2:1 sa skončili aj súboje Brightonu s Nottinghamom Forest a Fulhamu s Tottenhamom Hotspur.
28. kolo Premier League - sumáre
Arsenal Londýn – FC Chelsea 2:1 (1:1)
Góly: 21. Saliba, 66. Timber – 45+2. Hincapie (vlastný). ČK: 70. Neto po druhej ŽK
Manchester United - Crystal Palace 2:1 (0:1)
Góly: 57. Fernandes (z 11 m), 65. Šeško – 4. Lacroix
FC Brighton - Nottingham Forest 2:1 (2:1)
Góly: 6. Gomez, 15. Welbeck – 13. Gibbs-White
FC Fulham - Tottenham Hotspur 2:1 (2:0)
Góly: 7. Wilson, 34. Iwobi – 66. Richarlison
