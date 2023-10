Arsenal zdolal Manchester City 1:0, triumf zariadil Martinelli

Premier League - 8. kolo:



FC Arsenal - Manchester City 1:0 (0:0)



Gól: 87. Martinelli





Brighton & Hove Albion - FC Liverpool 2:2 (1:2)



Góly: 20. Adingra, 78. Dunk - 40. a 45.+1. Salah





West Ham United - Newcastle United 2:2 (1:0)



Góly: 8. Souček, 89. Kudus - 57. a 62. Isak



/M. Dúbravka (Newcastle) bol na lavičke náhradníkov/





Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 1:1 (0:0



Góly: 53. Hwang - 55. Torres. ČK: 90.+4. Lemina (po 2. ŽK)



Londýn 8. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu zdolali v nedeľnom šlágri ôsmeho kola anglickej Premier League Manchester City 1:0. O víťazstve Londýnčanov rozhodol v 87. minúte Gabriel Martinelli a zaistil svojmu tímu prvý ligový triumf nad týmto súperom od decembra 2015. "" tak zvládli priamy súboj o druhé miesto a od vedúceho Tottenhamu ich delí len menší počet strelených gólov.Domáci hrali takticky a k väčšej príležitosti sa dostali okrem tej gólovej len raz, krátko po prestávke. V rovnakom čase mal blízko ku gólu aj ich súper, no zápas potom vyzeral na prvú bezgólovú remízu medzi týmito tímami od roku 2011. Nakoniec však rozhodol Martinelli strelou spoza šestnástky, ktorá sa odrazila od Nathana Akeho do protipohybu brankára Edersona. Triumf bol zároveň prvý nad ManCity pod vedením trénera Mikela Artetu - ten vedie Arsenal od decembra 2019 a predtým bol asistent svojho nedeľného náprotivka Pepa Guardiolu práve v Manchestri City.Liverpoolu remizoval na pôde Brightonu 2:2. Hostí poslal krátko pred prestávkou do vedenia 2:1 dvojgólový Mohamed Salah, no Brightonu zaistil bod Lewis Dunk. Liverpool je tak štvrtý, o bod za ManCity a Brightonu patrí šiesta pozícia, o skóre za Aston Villou. Remízou 2:2 sa skončilo aj stretnutie medzi West Hamom a Newcastlom. Hostia v druhom polčase otočili skóre po dvoch presných zásahoch Alexandra Isaka, no Mohammed Kudus zariadil deľbu bodov. Tretí nedeľňajší zápas sa skončil taktiež nerozhodne - Wolverhampton remizoval 1:1 s Aston Villou. Domáci udržali v závere stretnutia skóre napriek vylúčeniu Maria Leminu.