Arsenal zdolal Manchester United 2:0, na Liverpool stráca sedem bodov

Premier League - 14. kolo:



FC Everton - Wolverhampton Wanderers 4:0 (2:0)



Góly: 10. Young, 33. Mangala, 49. a 72 Dawson (oba vl.)







FC Southampton - FC Chelsea 1:5 (1:3)



Góly: 11. Aribo - 7. Disasi, 17. Nkunku, 34. Madueke, 77. Palmer, 87. Sancho, ČK: 40. Stephens (Southampton)







Newcastle United - FC Liverpool 3:3 (1:0)



Góly: 35. Isak, 62. Gordon, 90. Schär - 68. a 83. Salah, 50. Jones



/M. Dúbravka (Newcastle) bol na lavičke/







Manchester City - Nottingham Forest 3:0 (2:0)



Góly: 8. Silva, 31. De Bruyne, 57. Doku







Aston Villa - FC Brentford 3:1 (3:0)



Góly: 21. Rogers, 28. Watkins, 34. Cash - 54. Damsgaard







FC Arsenal - Manchester United 2:0 (0:0)



Góly: 54. Timber, 73. Saliba

Londýn 5. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v stredajšom zápase 14. kola anglickej Premier League nad Manchestrom United 2:0. Pre trénera hostí Rubena Amorima to bola vo štvrtom súťažnom zápase prvá prehra na lavičke United. Arsenal je v tabuľke na treťom mieste so sedembodovou stratou na lídra Liverpool, Manchestru priebežne patrí 11. priečka.Arsenal rozhodol o víťazstve v druhom polčase. Jurrien Timber v 54. a aj William Saliba v 73. minúte skórovali po rohových kopoch, čím potvrdili hernú prevahu domácich. Tí mali viac streleckých pokusov (14:5) a aj striel na bránu (6:2). Arsenal zdolal Manchester United vo štvrtom zápase za sebou, v lige v piatom z uplynulých šiestich.Hráči Manchestru City triumfovali nad Nottinghamom Forest 3:0. Ukončili tým sedemzápasovú sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach, počas ktorej šesťkrát prehrali. V najvyššej anglickej súťaži zastavili šnúru štyroch prehier a patrí im priebežné štvrté miesto. Na čele je naďalej Liverpool, ktorý remizoval na pôde Newcastlu 3:3, čím sa skončila jeho štvorzápasová víťazná séria v PL."Citizens" potiahol za triumfom Kevin De Bruyne. Belgický špílmacher, ktorý nastúpil v základnej zostave prvýkrát od zranenia z 18. septembra, vypracoval v 8. minúte prvý gól pre Bernarda Silvu a druhý dal sám po polhodine hry. Víťazstvo domáceho tímu spečatil v druhom polčase Jeremy Doku.Newcastle viedol proti Liverpoolu 1:0 aj 2:1, no Mohamed Salah dvomi gólmi v druhom polčase otočil na 3:2 pre hostí. Predĺžil tým svoju sériu s gólom v PL na šesť zápasov a s 13 presnými zásahmi poskočil na prvé miesto medzi ligovými strelcami. Preskočil tým 12-gólového Erlinga Haalanda z Manchestru City. O deľbe bodov rozhodol v 90. minúte Fabian Schär, ktorý zblízka využil zaváhanie brankára Nicka Popea po centrovanej lopte. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky náhradníkov.Na druhom mieste so sedembodovou stratou na Liverpool je Chelsea. Na ihrisku Southamptonu vyhrala presvedčivo 5:1 a predĺžila si sériu víťazstiev na tri zápasy.