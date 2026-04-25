Arsenal zdolal Newcastle 1:0 a vrátil sa na čelo neúplnej tabuľky
Autor TASR
Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu zdolali v 34. kole anglickej Premier League Newcastle 1:0 a vrátili sa na čelo tabuľky o tri body pred Manchester City, ktorý má duel k dobru. Jediný gól vsietil v sobotu Eberechi Eze, keď skóroval pri rohovom kope zahranom po zemi. Loptu mu narazil na hranicu šestnástky Kai Havertz. Newcastle je štrnásty a prehral štvrté ligové stretnutie za sebou.
Hráči Fulhamu si poradili s Aston Villou 1:0. Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.
Liverpool zvíťazil nad Crystal Palace 3:1, úradujúci majster si tak upevnil svoju pozíciu v boji o Ligu majstrov. V tabuľke je štvrtý. Crystal Palace je trinásty, pri svojej premiére v pohárovej Európe hrá súbežne s Premier League aj Konferenčnú ligu, kde ho čaká semifinále.
V boji o záchranu si polepšili tradičné londýnske kluby West Ham a Tottenham. West Ham zdolal Everton 2:1 a Tottenham vyhral 1:0 na trávniku Wolverhamptonu, ktorý už s určitosťou zostúpi. „Kladivári“ sú dva body nad pásmom zostupu a zároveň pred Spurs. Boj o záchranu je v tejto sezóne veľmi vyrovnaný a po prvý raz od roku 2003 bude zrejme na záchranu potrebných 40 bodov.
sumár - 34. kolo Premier League
FC Arsenal - Newcastle United 1:0 (1:0)
Gól: 9. Eze
FC Liverpool - Crystal Palace 3:1 (2:0)
Góly: 35. Isak, 40. Robertson, 90.+6. Wirtz - 71. Munoz
West Ham United - FC Everton 2:1 (0:0)
Góly: 52. Souček, 90.+3. Wilson - 88. Dewsbury-Hall
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
Gól: 82. Palhinha
FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)
Gól: 43. Sessegnon
