Arsenal zdolal Newcastle 1:0 a vrátil sa na čelo neúplnej tabuľky

.
Brankár Newcastle Nick Pope (vpravo) bráni pred Viktorom Gyokeresom z Arsenalu v zápase 34. kola anglickej Premier League FC Arsenal - Newcastle United v Londýne 25. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu zdolali v 34. kole anglickej Premier League Newcastle 1:0 a vrátili sa na čelo tabuľky o tri body pred Manchester City, ktorý má duel k dobru. Jediný gól vsietil v sobotu Eberechi Eze, keď skóroval pri rohovom kope zahranom po zemi. Loptu mu narazil na hranicu šestnástky Kai Havertz. Newcastle je štrnásty a prehral štvrté ligové stretnutie za sebou.

Hráči Fulhamu si poradili s Aston Villou 1:0. Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.

Liverpool zvíťazil nad Crystal Palace 3:1, úradujúci majster si tak upevnil svoju pozíciu v boji o Ligu majstrov. V tabuľke je štvrtý. Crystal Palace je trinásty, pri svojej premiére v pohárovej Európe hrá súbežne s Premier League aj Konferenčnú ligu, kde ho čaká semifinále.

V boji o záchranu si polepšili tradičné londýnske kluby West Ham a Tottenham. West Ham zdolal Everton 2:1 a Tottenham vyhral 1:0 na trávniku Wolverhamptonu, ktorý už s určitosťou zostúpi. „Kladivári“ sú dva body nad pásmom zostupu a zároveň pred Spurs. Boj o záchranu je v tejto sezóne veľmi vyrovnaný a po prvý raz od roku 2003 bude zrejme na záchranu potrebných 40 bodov.

sumár - 34. kolo Premier League

FC Arsenal - Newcastle United 1:0 (1:0)
Gól: 9. Eze

FC Liverpool - Crystal Palace 3:1 (2:0)
Góly: 35. Isak, 40. Robertson, 90.+6. Wirtz - 71. Munoz

West Ham United - FC Everton 2:1 (0:0)
Góly: 52. Souček, 90.+3. Wilson - 88. Dewsbury-Hall

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
Gól: 82. Palhinha

FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)
Gól: 43. Sessegnon
.

