Arsenal zdolal Nottingham Forest, Nketiah:“Záver bol nervózny”

Londýn 13. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu vstúpili do novej sezóny anglickej Premier League víťazne, keď na domácom ihrisku zdolali v sobotu Nottingham Forest 2:1. "Kanonieri" rozhodli v prvom polčase v priebehu šiestich minút.



Zápas sa začal o polhodinu neskôr pre problémy s turniketmi na Emirates Stadium. Pred bránami zostali desaťtisíce divákov a preto výkop duelu odložili. Skóre otvoril v 26. minúte Eddie Nketiah, ktorý sa presadil po driblingu Brazílčana Gabriela Martinelliho. O šesť minút neskôr sa uvoľnil Bukayo Saka a vydarenou strelou ľavačkou spoza šestnástky zvýšil na 2:0.



Hostia v 83. minúte ešte duel zdramatizovali, keď sa zblízka presadil striedajúci Taiwo Awoniyi. "Záver bol nervózny, ale dobre sme bránili a už sme súpera k ničomu nepustili. Sezónu sme začali dobre, teším sa, že som dal gól, ale najmä som rád za tímový úspech," povedal pre agentúru AP strelec prvého gólu Nketiah, ktorý nastúpil na mieste zraneného Gabriele Jesusa. "Počas týždňa trénoval ako zviera a zaslúžil si hrať. Som rád, že sa odvďačil dobrým výkonom a gólom," dodal tréner vicemajstra Mikel Arteta.



V bránke Nottinghamu absolvoval debut v Premier League brankár Matt Turner. Prvý brankár reprezentácie USA skompletizoval prestup do nového klubu počas týždňa práve z Arsenalu. Arteta postavil všetky tri letné posily, Declan Rice a Kai Havertz nastúpili v strede poľa a Jurrien Timber na poste ľavého obrancu nahradil nie úplne doliečeného Oleksandra Zinčenko. Súťažný debut holandského zadáka trval len 50 minút, musel nútene striedať pre zranenie.



Sezónu dobre začal aj Newcastle, ktorý chce nadviazať na štvrté miesto z uplynulého ročníka. "Straky" rozdrvili na domácej pôde Aston Villu 5:1, dva góly strelil švédsky útočník Alexander Isak.



Newcastle sa tlačil do ofenzívy a hostí od ešte krutejšej prehry zachránil viacerými výbornými zákrokmi brankár Emiliano Martinez. Ani hráči Aston Villy nehrali zle, celkovo mali až 16 streleckých pokusov, z toho 6 na bránku, ale skórovali len raz.



Hostia zareagovali na úvodný zásah Sandra Tonaliho a v 11. minúte Moussa Diaby vyrovnal na 1:1, ale to bolo z ich strany všetko. O päť minút neskôr vrátil Isak domácim vedenie a v druhom polčase ten istý hráč zvýšil na 3:1. Zverenci Eddieho Howea potom ešte zvýraznili náskok gólmi Calluma Wilsona a Harveyho Barnesa.



"Chceme robiť našim priaznivcom radosť. Tešíme sa, že sme na čele tabuľky, ale je to len začiatok. Dôležité je, že sme hrali dobre a verím, že takto budeme pokračovať," povedal Howe podľa dailymail.co.uk. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov Newcastlu, celý zápas odchytal Nick Pope.



Brighton suverénne zvíťazil nad nováčikom súťaže Luton Town FC 4:1. Historický prvý gól Lutonu v Premier League strelil Carlton Morris. Fulham vyhral na ihrisku Evertonu 1:0, slovenský brankár Marek Rodák sedel na lavičke náhradníkov hostí. Bournemouth na domácom trávniku remizoval s West Hamom United 1:1 vďaka gólu Dominica Solankeho z 82. minúty. Daľší nováčik Sheffield United podľahol Crystal Palaceu 0:1, víťazný gól strelil Odsonne Edouard.