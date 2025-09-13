Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arsenal zdolal Nottingham vo 4. kole PL, dvakrát skóroval Zubimendi

Hráči Arsenalu oslavujú po góle počas zápasu Premier League medzi Arsenalom a Nottingham Forest v Londýne v sobotu 13. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Zverenci Mikela Artetu tak majú po štyroch kolách na konte 9 bodov.

Autor TASR
Londýn 13. septembra (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu zdolali Nottingham Forest 3:0 v úvodnom stretnutí 4. kola anglickej Premier League v sobotu na domácom štadióne. Dvoma gólmi sa blysol španielsky stredopoliar Martin Zubimendi, medzitým si svoj tretí presný zásah v ligovom ročníku pripísala ďalšia letná akvizícia „kanonierov“, švédsky útočník Viktor Gyökeres. Zverenci Mikela Artetu tak majú po štyroch kolách na konte 9 bodov. „Lesníci“ majú naďalej 4 body, vôbec prvýkrát ich viedol austrálsky kormidelník Ange Postecoglou.

Premier League - 4. kolo:

FC Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)
Góly: 32. a 79. Zubimendi, 46. Gyökeres
