Arsenal zdolal PSG 2:0, Dortmund rozstrieľal Celtic 7:1

2. kolo ligovej fázy LM:



Bayer Leverkusen - AC Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 51. Boniface







Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7:1 (5:1)



Góly: 11., 29. a 42. Adeyemi, 40. a 66. Guirassy (prvý z 11 m), 7. Can (z 11 m), 79. Nmecha - 9. Maeda







FC Arsenal - Paríž St. Germain 2:0 (2:0)



Góly: 20. Havertz, 35. Saka







FC Barcelona - Young Boys Bern 5:0 (3:0)



Góly: 8. a 51. Lewandowski, 34. Raphinha, 37. Martinez, 81. Camara (vl.)







Inter Miláno - CZ Belehrad 4:0 (1:0)



Gól: 11. Calhanoglu, 59. Arnautovič, 71. Martinez, 78. Taremi (z 11 m)







PSV Eindhoven - Sporting Lisabon 1:1 (1:0)



Góly: 15. Schouten - 84. Braganca







RB Salzburg - Stade Brest 0:4 (0:1)



Góly: 24. a 71. Sima, 66. Camara, 75. Pereira Lage







VfB Stuttgart - Sparta Praha 1:1 (1:1)



Góly: 7. Millot - 32. Kairinen



/L. Haraslín za hostí do 81. minúty/

tabuľka:



1. Dortmund 2 2 0 0 10:1 6



2. Brest 2 2 0 0 6:1 6



3. Leverkusen 2 2 0 0 5:0 6



4. Manchester City 2 1 1 0 4:0 4



5. Inter Miláno 2 1 1 0 4:0 4



6. Sparta Praha 2 1 1 0 4:1 4



7. Sporting 2 1 1 0 3:1 4



8. Arsenal 2 1 1 0 2:0 4



9 Bayern Mníchov 1 1 0 0 9:2 3



10. FC Barcelona 2 1 0 1 6:2 3



11. Aston Villa 1 1 0 0 3:0 3



12. FC Liverpool 1 1 0 0 3:1 3



13. Juventus 1 1 0 0 3:1 3



14. Real Madrid 1 1 0 0 3:1 3



15. Benfica 1 1 0 0 2:1 3



16. Atletico 1 1 0 0 2:1 3



17. AS Monaco 1 1 0 0 2:1 3



18. Paríž SG 2 1 0 1 1:2 3



19. Celtic 2 1 0 1 6:8 3



20. Atalanta 1 0 1 0 0:0 1



21. Bologna 1 0 1 0 0:0 1



22. Šachtar Doneck 1 0 1 0 0:0 1



23. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1



24. VfL Stuttgart 2 0 1 1 2:4 1



25. RB Lipsko 1 0 0 1 1:2 0



26. Sturm Graz 1 0 0 1 1:2 0



27. Girona 1 0 0 1 0:1 0



28. Lille 1 0 0 1 0:2 0



29. AC Miláno 2 0 0 2 1:4 0



30. FC Bruggy 1 0 0 1 0:3 0



31. Feyenoord 1 0 0 1 0:4 0



32. CZ Belehrad 2 0 0 2 1:6 0



33. Dinamo Záhreb 1 0 0 1 2:9 0



34. RB Salzburg 2 0 0 2 0:7 0



35. SLOVAN 2 0 0 2 1:9 0



36. Young Boys 2 0 0 2 0:8 0

Bratislava 1. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v utorkovom šlágri 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov nad Parížom St. Germain 2:0. Bayer Leverkusen si v ďalšom zápase poradil s AC Miláno 1:0 a v Dortmunde sa zrodilo vysoké víťazstvo Borussie, ktorá rozstrieľa glasgowský Celtic 7:1. Škótsky tím, ktorý pred týždňom zdolal Slovan Bratislava 5:1, prehrával už v prvom polčase rovnakým výsledkom. Hetrikom sa blysol Karim Adeyemi.V šlágri utorkového programe na Emirates Stadium boli v úvode aktívnejší hostia, ktorí držali loptu na kopačkách, ale bránu Arsenalu neohrozili. To sa nedarilo ani "kanonierom", až prišla 20. minúta, zasekávačka a presný center na päťku od Trossarda, kde si Donnarumma nepostrážil nábeh Havertza a útočník domácich bol pri lopte skôr - 1:0. Na druhej strane zahrozil strelou tesne vedľa Mendes, no v 35. minúte opäť udreli domáci. Saka zakrútil štandardku od pravej postrannej čiary na prvú žrď, kde lopta prepadla cez troch hráčov a nakoniec aj brankára - 2:0. PSG po zmene strán zlepšilo hru a v 66. minúte si vytvorilo najväčšiu šancu v zápase, no Nevesovo zakončenie po rohu opečiatkovalo spojnicu. Arsenal si v druhom dejstve náskok postrážil a pripísal si prvú výhru. V drese hostí presedel duel na lavičke náhradníkov slovenský obranca Milan Škriniar.Nemecký majster Leverkusen privítal AC Miláno a z gólu sa tešil v 21. minúte, keď dostal loptu do siete Boniface. Jeho zásah však neplatil pre ofsajd. Domáci aj v ďalších minútach prvého polčasu dominovali, pokračovali aj po zmene strán a odmena prišla v 51. minúte, keď po peknej akcii na jeden dotyk dorazil loptu do siete druhýkrát Boniface. Hostia znovu reklamovali ofsajd, no gól tentoraz platil. Po ňom sa dostávali častejšie dopredu aj hráči AC a vytvorili si zopár šancí, no vyrovnať sa im nepodarilo. V Dortmunde čakali diváci na gól len sedem minút, keď si na biely bod postavil loptu kapitán Can a otvoril skóre. O dve minúty neskôr síce vyrovnal Maeda, no trvalo iba ďalšie dve a Dortmund opäť viedol. Hostia sa potom úplne rozpadli a do polčasu inkasovali ešte tri góly. Okrem Cana a hetriku Adeyemiho skóroval z penalty aj Guirassy, ktorý v 66. minúte zvýšil už na 6:1. V závere ešte vylepšil skóre Nmecha. Dortmund je tak po utorku na čele neúplnej tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 10:1.Hráči Sparty Praha bodovali aj vo svojom druhom zápase, v základnej zostave so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom remizovali na štadióne VfB Stuttgart 1:1 a po dvoch kolách majú na konte štyri body, domáci získali prvý. Stuttgart mal výborný vstup do stretnutia a už v 7. minúte sa ujal vedenia. Po rozohrávke na vlastnej polovici sa lopta rýchlo presunula na ľavé krídlo, z ktorého odcentroval Mittelstadt a Millot hlavou otvoril skóre. Sparta mohla vyrovnať po štvrťhodine hry, no Vitíkova hlavička mierila do žrde. V 30. minúte však vybojoval štandardku zo sľubnej pozície Birmančevič, loptu si postavil Kairinen a parádne ju zakrútil do "šibenice". Domáci brankár Nübel si na ňu siahol končekmi prstov, ale nedokázal ju vytlačiť. Sparta mohla do polčasu aj otočiť, ale hlavičku Birmančeviča zastavilo brvno. Po zmene strán domáci zatlačili Sparťanov, ale druhý gól už nedali. Hostí podržal niekoľkými výbornými zákrokmi brankár Vindahl.Po dvoch zápasoch má plný počet bodov francúzsky Brest, ktorý vyhral na štadióne Salzburgu vysoko 4:0. Dva góly hostí strelil Sima, po jednom pridali Camara a Pereira Lage. Domáci sú bez bodu a so skóre 0:7 na spodných priečkach priebežnej tabuľky ligovej fázy. Barcelona potvrdila úlohu veľkého favorita a doma zdolala Young Boys Bern vysoko 5:0, dva góly strelil Robert Lewandowski. Inter Miláno zdolal na svojom štadióne Crvenu zvezdu Belehrad 4:0 a PSV Eindhoven remizoval so Sportingom Lisabon 1:1.