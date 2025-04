Arsenal zdolal Real 3:0, dvojgólový Rice

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



FC Arsenal - Real Madrid 3:0 (0:0)



Góly: 58. a 70. Rice, 75. Merino. Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci Bos.), ŽK: Partey - Camavinga, ČK: 90.+5. Camavinga (Real) po 2. ŽK



Arsenal: Raya - Timber (90.+3 White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Partey, Rice (81. Tierney) - Saka (74. Trossard), Ödegaard, Martinelli - Merino



Real: Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba (82. Garcia) - Modrič (72. Lucas Vazquez), Camavinga, Bellingham - Rodrygo (86. Diaz), Mbappe, Vinicius Junior







Bayern Mníchov - Inter Miláno 1:2 (0:0)



Góly: 85. Müller - 38. Martinez, 88. Frattesi. Rozhodcovia: Schärer - De Almeida, Erni (všetci Švajč.), ŽK: Kim Min-jae - Martinez, Mchitarjan, Frattesi, Zalewski.



Bayern: Urbig - Laimer, Dier, Kim Min-jae (76. Boey), Stanišič - Kimmich, Goretzka - Olise, Guerreiro (76. Gnabry), Sane (76. Müller) - Kane



Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian (80. Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mchitarjan (75. Frattesi), Augusto - Martinez (90. Zalewski), Thuram



Bratislava 8. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zdolali v úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025 obhajcu trofeje Real Madrid 3:0. „Gunners“ skórovali v druhom polčase trikrát v priebehu 17 minút, dvoma výstavnými gólovými strelami z priamych kopov sa zaskvel Declan Rice. Bayern Mníchov prehral v utorňajšom stretnutí s Interom Miláno 1:2, o víťazstve hostí rozhodol v 88. minúte Davide Frattesi. Odvety sú na programe v stredu 16. apríla.Arsenal bol v úvodnom dejstve aktívnejší, dostával sa častejšie k pokutovému územiu súpera. O ofenzívne výpady sa staral najmä Bukayo Saka. Akciám domácich však dlho chýbala lepšia finálna fáza, respektíve koncovka. Real viackrát podržal brankár Thibault Courtois, zlikvidoval skrytý pokus Thomasa Parteya a v závere polčasu po centri Saku zneškodnil aj nebezpečnú hlavičku Ricea a dorážku Gabriela Martinelliho. Hostí ťahal najmä Kylian Mbappe, v 32. minúte ho vysunul Jude Bellingham, no jeho prudký pokus vyrazil David Raya. Po prestávke trafil francúzsky kanonier v sľubnej šanci iba bočnú sieť. Arsenal sa dočkal v 58. minúte, keď Rice z priameho kopu pravačkou parádne zakrútil loptu okolo múru k bližšej žrdi - 1:0. Londýnčania mohli zvýšiť náskok v 67. minúte, no vo veľkej šanci neprepálil Courtoisa Martinelli a na dvakrát ani Mikel Merino. Brankárovi Realu pomohol zákrokom aj David Alaba. Arsenal zvyšoval tlak a v 70. minúte sa dočkal druhého gólu. Opäť sa blysol z priameho kopu Rice, ktorý namieril ukážkovo do horného rohu k tej istej žrdi. Keď o päť minút neskôr pohotovo zakončil strelou k tyči aj Merino, bol Real zrelý na uterák. Madridčania nedokázali v závere ani len skorigovať výsledok a tak si z Londýna vezú do odvety prehru rozdielom triedy.Bayern prvýkrát pohrozil zásluhou Harryho Kanea, ktorý sa pretlačil k lopte v šestnástke hostí, jeho prudká strela tesne minula bránu. Ďalšie minúty však patrili "nerazzurri". Po polhodine hry ešte Francesco Acerbi netrafil v dobrej šanci priestor troch žrdí, ale v 38. minúte už poslal Milánčanov do vedenia Martinez. Centrovanú loptu mu priťukol Marcus Thuram a argentínsky útočník nekompromisnou strelou prekonal brankára Jonasa Urbiga. Domáci hráči sa snažili hrať aktívne, ale hostia boli po taktickej stránke výborne pripravení a súpera dlho k ničomu vážnemu nepúšťali. Až v 85. minúte sa podarilo Bayernu prekonať defenzívu Interu, keď Konrad Laimer našiel v šestnástke voľného Müllera a ten pohodlne poslal loptu za chrbát Yanna Sommera. Z vyrovnania sa však Mníchovčania dlho netešili. Už o tri minúty neskôr si striedajúci Frattesi šikovne nabehol na center do pokutového územia a vydarenou strelou rozhodol o triumfe talianskeho majstra.