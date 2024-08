Arsenal získal Merina z Realu Sociedad, podpísal s ním dlhodobú zmluvu

Londýn 27. augusta (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Mikel Merino prestúpil z Realu Sociedad San Sebastian do Arsenalu Londýn. Majster Európy podpísal s vedením klubu anglickej Premier League dlhodobý kontrakt.



Kluby nezverejnili finančné detaily, podľa britských médií však Arsenal zaplatil za 28-ročného stredopoliara prestupovú sumu 31 miliónov libier (približne 36,7 mil. eur). Je tak ďalšou významnou posilou "Gunners", ktorí v júli angažovali aj talianskeho obrancu Riccarda Calafioriho z Bologne.



Merino zasiahol do každého duelu Španielska na tohtoročných ME v Nemecku, kde "La Furia Roja" získala titul po finálovom triumfe 2:1 nad Anglickom. Za Real Sociedad odohral v rokoch 2018–2024 dokopy 190 ligových zápasov, v ktorých dal 20 gólov. V minulosti obliekal aj dresy Osasuny, Borussie Dortmund či Newcastlu United. V národnom tíme si pripísal 28 štartov a dva presné zásahy.