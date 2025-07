Arsenal získal stredopoliara Zubimendiho z Realu Sociedad

Londýn 6. júla (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Martin Zubimendi sa stal hráčom Arsenalu Londýn. Účastník Premier League údajne aktivoval jeho výstupnú klauzulu vo výške 51 miliónov libier (približne 60 miliónov eur). Už bývalého obrancu Realu Sociedad spájali britské médiá aj s prípadným odchodom do Liverpoolu či Realu Madrid.



Dvadsaťšesťročný majster Európy z roku 2024 doteraz pôsobil iba v San Sebastiane. Po príchode do Arsenalu neskrýval nadšenie: „Je to obrovský moment v mojej kariére. Je to krok, ktorý som hľadal a ktorý som chcel urobiť. Hneď ako sem vstúpite, tak cítite, aký veľký je to klub a tím. Zameral som sa na Arsenal, pretože mi vyhovuje jeho štýl. V nedávnej dobe ukázal svoj potenciál a myslím si, že to najlepšie ešte len príde,“ citovala Zubimendiho oficiálna stránka Arsenalu.