Arsenal zmazal na pôde Chelsea dvojgólové manko a je stále nezdolaný

FC Liverpool - Everton FC 2:0 (0:0)



Góly: 75. a 90.+7 Salah (prvý z 11 m), ČK: 37. Young (Everton) po 2. ŽK

AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1:2 (1:0)



Góly: 17. Solanke - 47. Cunha, 87. Kalajdžič, ČK: 54. Cook (AFC)

FC Brentford - FC Burnley 3:0 (1:0)



Góly: 25. Wissa, 62. Mbeumo, 87. Ghoddos, ČK: 78. Roberts (Burnley) po 2. ŽK

Manchester City - Brighton & Hove Albion 2:1 (2:0)



Góly: 7. Alvarez, 19. Haaland - 73. Fati, ČK: 90.+6 Akanji (City) po 2. ŽK

Newcastle United - Crystal Palace 4:0 (3:0)



Góly: 4. Murphy, 44. Gordon, 45.+2 Longstaff, 66. Wilson



/M. Dúbravka (Newcastle) na lavičke náhradníkov/

Nottingham Forest - Luton Town 2:2 (0:0)



Góly: 48. a 76. Wood - 83. Ogbene, 90.+2 Adebayo

FC Chelsea - FC Arsenal 2:2 (1:0)



Góly: 15. Palmer (z 11 m), 48. Mudryk - 77. Rice, 84. Trossard

Londýn 21. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu remizovali v sobotňajšom londýnskom derby na ihrisku FC Chelsea 2:2 a zostávajú v Premier League naďalej bez prehry. V zápase 9. kola prehrávali ešte štvrťhodinu pred koncom 0:2, no vďaka gólom Declana Ricea a Leandra Trossarda zachránili bod. Arsenal je v tabuľke druhý o skóre za vedúcim Manchestrom City, štvrtý Tottenham, ktorý zaostáva o bod, má však k dobru pondelňajší duel s Fulhamom."The Blues" sa dostali do vedenia už v 15. minúte, keď pokutový kop premenil stredopoliar Cole Palmer. Na 2:0 zvýšil v úvode druhého polčasu Ukrajinec Mychajlo Mudryk. Ani to však domácemu tímu nestačilo na zisk troch bodov. Arsenal v druhom dejstve zapol na vyššie obrátky a napokon vybojoval remízu, čím si udržal tohtosezónnu ligovú nezdolanosť.V Merseyside derby zvíťazil Liverpool nad mestským rivalom Evertonom 2:0. Domáci po bezgólovom prvom polčase využili presilovku, ktorú hrali od 37. minúty, keď dostal Ashley Young druhú žltú a zároveň červenú kartu. Oba góly strelil Mohamed Salah, prvý v 75. minúte z penalty.Úradujúci majster Manchester City zvíťazil nad Brighton & Hove Albion 2:1. Domáci si vytvorili rozhodujúci náskok v prvom polčase, keď sa presadili Julian Alvarez a Erling Haaland, ktorý v klube skóroval po štyroch dueloch. Po zmene strán znížil Ansu Fati, ale hosťom sa už vyrovnať nepodarilo. City sa po dvoch prehrách vrátilo späť na víťaznú cestu a vedie neúplnú tabuľku, Brighton je siedmy.Na piatej priečke je Newcastle, ktorý vyhral doma nad Crystal Palace jasne 4:0. Jacob Murphy strelil prvý gól a na ďalšie dva prihral. Slovenský brankár Martin Dúbravka z Newcastlu sedel na lavičke náhradníkov. Brentford zvíťazil nad Burnley 3:0 a dosiahol druhý triumf v sezóne. Wolverhampton otočil duel v Bournemouthe z 0:1 na 2:1, keď využil presilovku po vylúčení Lewisa Cooka. Nottingham neudržal vedenie 2:0 po góloch Chrisa Wodda a nakoniec iba remizoval s nováčikom Lutonom 2:2.