Arsenal zničil Palace štandardkami, Hodgson pod tlakom: Chápem fanúšik

Londýn 21. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zastavili sériu štyroch zápasov bez víťazstva vo všetkých súťažiach, keď v 21. kole anglickej Premier League deklasovali Crystal Palace 5:0. "Gunners" profitovali z vydarených štandardných situácií - prvé dva góly strelili po rohových kopoch a tretí pridali z rýchlej kontry po zle zrealizovanom rohu hostí.



Tréner domácich Mikel Arteta verí, že víťazstvo v londýnskom derby nabudí celé mužstvo a bude sa viesť na pozitívnej vlne aj v ďalších zápasoch. "Chceli sme začať druhú polovicu sezóny výborným výkonom a výborným výsledkom, aby sme v šatni budovali pozitívnu atmosféru a opäť získali sebavedomie. Myslím si, že chalani odviedli v tomto smere skvelú prácu," pochvaľoval si kouč "kanonierov".



Arsenal naštartoval v prvom polčase obranca Gabriel, ktorý v 11. minúte hlavičkou otvoril skóre a v 37. minúte z podobnej situácie po rohovom kope prinútil brankára hostí Deana Hendersona dať si vlastný gól. Po hodine hry zvýšil na 3:0 Leandro Trossard a v nadstavenom čase zvýraznil triumf dvomi gólmi z rýchlych protiútokov striedajúci Gabriel Martinelli. Pre Arsenal to bolo prvé víťazstvo od 17. decembra, v lige odvtedy remizoval na ihrisku Liverpoolu a prehral s West Hamom a Fulhamom. V 3. kole Pohára FA podľahol Liverpoolu 0:2.



Domáci hráči veria, že suverénne víťazstvo ich nakopne k lepším výkonom. "Vedeli sme, že potrebujeme takýto zápas, v ktorom si udržíme čistý štít a nastrieľame päť gólov," povedal podľa AP dvojgólový Gabriel Martinelli. Artetu potešilo, ako jeho tím vyťažil z dobre prevedených štandardných situácií: "Klobúk dolu pred všetkými našimi trénermi. Uznanie si zaslúži najmä Nico Jover, ktorý má na starosti štandardky a vložil do ich nácvikov množstvo času a viery. Malo to na našu hru obrovský vplyv. V predchádzajúcich zápasoch sme prehrali po góloch zo štandardných situácií. Výsledok je úplne odlišný, ak z nich neinkasujete, ale naopak skórujete." Aj obranca Gabriel potvrdil, že rohové kopy patria k často nacvičovaným situáciám na tréningoch: "Na štandardkách veľa pracujeme, pretože vieme, akú máme kvalitu. Dnes som dal z nich v podstate dva góly, takže verím, že v tomto trende budeme pokračovať."



Arsenal poskočil v neúplnej tabuľke na tretie miesto, o skóre pred Aston Villu. Na konte má 43 bodov, rovnako ako druhý Manchester City, obhajca titulu má však zápas k dobru. Trio zaostávalo o dva body za vedúcim Liverpoolom, ktorý ešte čakal v nedeľu duel na pôde Bournemouthu. Crystal Palace má po 21 odohratých zápasoch 21 bodov, od pásma zostupu hu delí päť bodov. Krivka výkonov klesá, z uplynulých dvanástich duelov vo všetkých súťažiach zvíťazilo mužstvo iba raz. Fanúšikovia hostí ku koncu zápasu hlasito prejavovali svoju nespokojnosť, transparentmi protestovali proti smeru, akým sa uberá ich klub. Tréner Roy Hodgson má pre frustráciu priaznivcov pochopenie: "Môžem k tomu povedať len to, že si myslím, že fanúšikovia majú plné právo vyjadriť svoj názor a ja to rešpektujem. Chápem ich rozhorčenie, hnev a sklamanie, že sa veci nehýbu lepším smerom. Určité veci sa v uplynulom čase nevyvíjali v náš prospech, no nič to nemení na tom, že sa musíme pozerať dopredu, podávať stabilnejšie výkony a vyhnúť sa zostupu. K tomu budeme potrebovať našich fanúšikov. Verím, že si ich zlepšenými výsledkami udržíme na našej strane."