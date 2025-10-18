< sekcia Šport
Arsenal zvíťazil na pôde Fulhamu gólom Trossarda
Líder tabuľky Arsenal potreboval na víťazstvo v londýnskom derby proti Fulhamu presný zásah Belgičana Leandra Trossarda.
Autor TASR
Londýn 18. októbra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka si v 8. kole Premier League pripísal druhé čisté konto v sezóne. Burnley doma zdolalo ďalšieho nováčika Premier League Leeds United 2:0. Reprezentant Slovenska zneškodnil 4 strely hostí. Domáci sa vďaka výhre dostali na 17. priečku, dva body nad zónu zostupu.
Líder tabuľky Arsenal potreboval na víťazstvo v londýnskom derby proti Fulhamu presný zásah Belgičana Leandra Trossarda. Gól „kanonierov“ prišiel po rohovom kope v 58. minúte, keď center predĺžil obranca Gabriel a Trossard sa pred odkrytou bránou už nemýlil. Arsenal si tak poistil prvú priečku, Manchester City stráca tri body. Pred tretím Liverpoolom, ktorého ešte čaká nedeľné derby proti Manchestru United, má londýnsky klub náskok štyroch bodov.
Útočník Manchestru City Erling Haaland zariadil dvoma gólmi domáce víťazstvo 2:0 nad Evertonom. Zverenci Pepa Guardiolu neprehrali piate ligové stretnutie za sebou. Hetrikom sa v sobotnom dueli blysol hráč Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Najprv proti Bournemouthu v rozmedzí piatich minút vyrovnal na 2:2 a v nadstavenom čase z penalty zariadil bod pre domáce mužstvo.
Hráči Nottinghamu Forest nezvíťazili ani v siedmom ligovom dueli za sebou. V stretnutí 8. kola Premier League podľahli na domácej pôde FC Chelsea 0:3. Prvý seniorský gól pre Josha Acheamponga pripravil v 49. minúte Pedro Neto, o tri minúty neskôr sa Portugalčan sám presadil po rýchlo rozohranom priamom kope. Triumf hostí spečatil v závere obranca Reece James. Londýnsky klub dohrával duel v desiatich, keď po druhej žltej karte opustil ihrisko obranca Malo Gusto. Tréner Nottinghamu Angea Postecoglou ešte nedoviedol svojich zverencov k súťažnému víťazstvu. Bezprostredne po zápase sa sním vedenie rozlúčilo.
Premier League - 8. kolo:
Líder tabuľky Arsenal potreboval na víťazstvo v londýnskom derby proti Fulhamu presný zásah Belgičana Leandra Trossarda. Gól „kanonierov“ prišiel po rohovom kope v 58. minúte, keď center predĺžil obranca Gabriel a Trossard sa pred odkrytou bránou už nemýlil. Arsenal si tak poistil prvú priečku, Manchester City stráca tri body. Pred tretím Liverpoolom, ktorého ešte čaká nedeľné derby proti Manchestru United, má londýnsky klub náskok štyroch bodov.
Útočník Manchestru City Erling Haaland zariadil dvoma gólmi domáce víťazstvo 2:0 nad Evertonom. Zverenci Pepa Guardiolu neprehrali piate ligové stretnutie za sebou. Hetrikom sa v sobotnom dueli blysol hráč Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Najprv proti Bournemouthu v rozmedzí piatich minút vyrovnal na 2:2 a v nadstavenom čase z penalty zariadil bod pre domáce mužstvo.
Hráči Nottinghamu Forest nezvíťazili ani v siedmom ligovom dueli za sebou. V stretnutí 8. kola Premier League podľahli na domácej pôde FC Chelsea 0:3. Prvý seniorský gól pre Josha Acheamponga pripravil v 49. minúte Pedro Neto, o tri minúty neskôr sa Portugalčan sám presadil po rýchlo rozohranom priamom kope. Triumf hostí spečatil v závere obranca Reece James. Londýnsky klub dohrával duel v desiatich, keď po druhej žltej karte opustil ihrisko obranca Malo Gusto. Tréner Nottinghamu Angea Postecoglou ešte nedoviedol svojich zverencov k súťažnému víťazstvu. Bezprostredne po zápase sa sním vedenie rozlúčilo.
Premier League - 8. kolo:
FC Fulham - FC Arsenal 0:1 (0:0)
Góly: 58. Trossard
Góly: 58. Trossard
AFC Sunderland - Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0)
Góly: 16. Mukiele, 90+2. Krejčí (vlastný)
Góly: 16. Mukiele, 90+2. Krejčí (vlastný)
Brighton & Hove Albion - Newcastle United 2:1 (1:0)
Góly: 41. a 84. Welbeck - 76. Woltemade
Góly: 41. a 84. Welbeck - 76. Woltemade
Crystal Palace - AFC Bournemouth 3:3 (0:2)
Góly: 64., 69. a 90+7. Mateta (posledný z 11 m) - 7. a 38. Kroupi, 89. Christie
Góly: 64., 69. a 90+7. Mateta (posledný z 11 m) - 7. a 38. Kroupi, 89. Christie
FC Burnley - Leeds United 2:0 (1:0)
Góly: 18. Ugochukwu, 68. Tchaouna
/M. Dúbravka odchytal celý zápas (Burnley)/
Góly: 18. Ugochukwu, 68. Tchaouna
/M. Dúbravka odchytal celý zápas (Burnley)/
Manchester City - FC Everton 2:0 (0:0)
Góly: 58. a 63. Haaland
Góly: 58. a 63. Haaland
Nottingham Forest - FC Chelsea 0:3 (0:0)
Góly: 49. Acheampong, 52. Neto, 84. James, ČK: 87. Gusto (Chelsea) po druhej ŽK
Góly: 49. Acheampong, 52. Neto, 84. James, ČK: 87. Gusto (Chelsea) po druhej ŽK