Arsenal zvíťazil v prvom semifinále Ligového pohára na pôde Chelsea
Autor TASR
Londýn 14. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu triumfovali v prvom zápase semifinále anglického Ligového pohára na pôde FC Chelsea 3:2. Domácim nestačili ani dva góly Alejandra Garnacha.
V londýnskom derby poslal hostí už v 7. minúte hlavičkou do vedenia Ben White a po prestávke zvýšil na 2:0 Viktor Gyökeres, ktorý využil chybu brankára Roberta Sáncheza. V 57. minúte síce znížil Garnacho, ale o štvrťhodinu neskôr vrátil „Gunners“ dvojgólové vedenie Martin Zubimendi. Záverečné slovo mal Garnacho, ktorý v 83. minúte skorigoval z dorážky na konečných 2:3. Odveta je na programe 3. februára.
semifinále anglického Ligového pohára - prvý zápas:
FC Chelsea - FC Arsenal 2:3 (0:1)
Góly: 57. a 83. Garnacho - 7. White, 49. Gyökeres, 71. Zubimendi
