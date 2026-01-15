Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Šport

Arsenal zvíťazil v prvom semifinále Ligového pohára na pôde Chelsea

.
Hráč Arsenalu Martin Zubimendi. Foto: TASR/AP

V londýnskom derby poslal hostí už v 7. minúte hlavičkou do vedenia Ben White a po prestávke zvýšil na 2:0 Viktor Gyökeres, ktorý využil chybu brankára Roberta Sáncheza.

Autor TASR
Londýn 14. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu triumfovali v prvom zápase semifinále anglického Ligového pohára na pôde FC Chelsea 3:2. Domácim nestačili ani dva góly Alejandra Garnacha.

V londýnskom derby poslal hostí už v 7. minúte hlavičkou do vedenia Ben White a po prestávke zvýšil na 2:0 Viktor Gyökeres, ktorý využil chybu brankára Roberta Sáncheza. V 57. minúte síce znížil Garnacho, ale o štvrťhodinu neskôr vrátil „Gunners“ dvojgólové vedenie Martin Zubimendi. Záverečné slovo mal Garnacho, ktorý v 83. minúte skorigoval z dorážky na konečných 2:3. Odveta je na programe 3. februára.



semifinále anglického Ligového pohára - prvý zápas:

FC Chelsea - FC Arsenal 2:3 (0:1)

Góly: 57. a 83. Garnacho - 7. White, 49. Gyökeres, 71. Zubimendi
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území