Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026Meniny má Dobroslava
< sekcia Šport

Artan bude pískať Superpohár UEFA, Čeferin:Futbal je na to, aby spájal

.
Na archívnej snímke z 24. mája 2026 rozhodca Omart Artan (uprostred) signalizuje penaltu počas finále futbalovej Ligy majstrov CAF AS FAR Rabat - Mamelodi Sundowns v Rabate. Foto: TASR/AP

O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.

Autor TASR
Nyon 11. júna (TASR) - Somálsky futbalový arbiter Omar Artan bude v auguste rozhodovať zápas o Superpohár UEFA medzi Parížom St. Germain a Aston Villou. Európska futbalová únia (UEFA) o tom informovala len pár dní po jeho vyradení zo zoznamu rozhodcov na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Artan, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka, mal byť prvým arbitrom zo Somálska, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte. USA mu však neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne uviedla, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.

V stredu 34-ročného rozhodcu privítali v hlavnom meste Somálska stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny. O deň nato prišlo oznámenie UEFA. „Futbal je stvorený na to, aby spájal ľudí a UEFA chce preukázať úctu Omarovi a jeho vynikajúcim rozhodcovským schopnostiam,“ citovala prezidenta únie Aleksandra Čeferina agentúra AP.

O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky