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Artan bude pískať Superpohár UEFA, Čeferin:Futbal je na to, aby spájal
O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.
Autor TASR
Nyon 11. júna (TASR) - Somálsky futbalový arbiter Omar Artan bude v auguste rozhodovať zápas o Superpohár UEFA medzi Parížom St. Germain a Aston Villou. Európska futbalová únia (UEFA) o tom informovala len pár dní po jeho vyradení zo zoznamu rozhodcov na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Artan, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka, mal byť prvým arbitrom zo Somálska, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte. USA mu však neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne uviedla, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.
V stredu 34-ročného rozhodcu privítali v hlavnom meste Somálska stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny. O deň nato prišlo oznámenie UEFA. „Futbal je stvorený na to, aby spájal ľudí a UEFA chce preukázať úctu Omarovi a jeho vynikajúcim rozhodcovským schopnostiam,“ citovala prezidenta únie Aleksandra Čeferina agentúra AP.
O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.
Artan, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka, mal byť prvým arbitrom zo Somálska, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte. USA mu však neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne uviedla, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.
V stredu 34-ročného rozhodcu privítali v hlavnom meste Somálska stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny. O deň nato prišlo oznámenie UEFA. „Futbal je stvorený na to, aby spájal ľudí a UEFA chce preukázať úctu Omarovi a jeho vynikajúcim rozhodcovským schopnostiam,“ citovala prezidenta únie Aleksandra Čeferina agentúra AP.
O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.