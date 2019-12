Arteta chce Xhaku v tíme aj po januárovom prestupovom období

Londýn 31. decembra (TASR) - Nový tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta dúfa, že stredopoliar Granit Xhaka zostane v tíme aj po januárovom prestupovom období. Dvadsaťsedemročný Švajčiar je podľa dostupných informácii spájaný s prestupom do Herthy Berlín.



Xhaka vynechal posledný duel "kanonierov" v anglickej Premier League proti Chelsea Londýn. Podľa Artetových slov však dôvodom boli iba zdravotné problémy spôsobené chrípkou a vyššími horúčkami. "Dúfam, že zostane v tíme. V súboji proti Bournemouthu hral skutočne výborne, no po zápase sa necítil dobre. Neskôr mu stúpli teploty a preto som ho nenominoval do zápasu proti Chelsea," povedal Arteta podľa AFP.



Švajčiarsky reprezentant prišiel začiatkom novembra o kapitánsku pásku. Vo vtedajšom súboji proti Crystal Palaceu ju po vystriedaní odhodil na zem a ukázal vulgárne gesto smerom ku fanúšikom "Gunners", za čo sa následne ospravedlnil. Podľa vlastných vyjadrení bolo gesto reakciou na dlhodobé vyhrážky priaznivcov smerom k jeho rodine.