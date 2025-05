Arteta je pripravený prekročiť rozpočet v snahe získať nového lídra

Londýn 17. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta je ochotný prekročiť prestupový rozpočet Arsenalu, aby zabezpečil služby hviezdneho útočníka a nového lídra tímu. Jeho zverenci sú už päť rokov bez zisku trofeje, navyše aktuálnu sezónu im poznačilo niekoľko zranení v ofenzívnej časti kádra.



Na listine zranených sa nachádzali napríklad Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus a Martin Odegaard. Všetci vynechali značnú časť sezóny. Získanie nového útočníka je tak pre Artetu najvyššia priorita.



Klub má k dispozícii minimálne 100 miliónov libier na nové posily. Údajne majú v hľadáčiku hráčov ako Benjamin Šeško (RB Lipsko), Viktor Gyökeres (Sporting Lisabon) a Alexander Isak (Newcastle).



„S rozpočtom je to ako so svadbou, nikdy to nie je menej než sa predpokladalo. Pripravujeme rôzne scenáre, no tie môžu ovplyvniť rôzne okolnosti. Niekedy chceme hráča, no ten sa zraní a zmení sa priorita,“ uviedol španielsky kormidelník podľa agentúry AFP.