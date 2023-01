Arteta kritizoval dve neodpískané penalty

Londýn 4. januára (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu stratili na domácom ihrisku v Premier League prvé body. V šlágri 19. kola zaznamenali bezgólovú remízu s Newcastlom United. Hlavný tréner "kanonierov" Mikel Arteta po stretnutí uviedol, že arbiter Andrew Madley obral jeho tím o dva pokutové kopy.



Prvým kontroverzným okamihom v zápase bola situácia, pri ktorej hosťujúci obranca Dan Burn stiahol v šestnástke Brazílčana Gabriela, ale penalta nariadená nebola. Rovnako tomu bolo aj v nadstavenom čase druhého polčasu, keď vo veľkom vápne zahral rukou Jacob Murphy. "Boli tam dve penalty. Je to veľmi jednoduché. Hovorím to, čo som videl. Boli to dve škandalózne rozhodnutia," hneval sa na pozápasovej tlačovej konferencii kouč "Gunners". Arsenal je naďalej na čele tabuľky s osembodovým náskokom na obhajcu titulu Manchester City.



Zatiaľ čo domáci boli z remízového stavu frustrovaní, "straky" sa potešili z bodu, ktorý im zabezpečila kompaktná defenzíva. "Myslím, že to bol veľmi dobrý defenzívny výkon a ukážka skvelej mentality hráčov. Videli sme kolektívne úsilie. Vedeli sme, že Arsenal je výborný tím, a tak sme museli byť vzadu pevní ako skala," povedal pre britskú televíziu Sky Sports hlavný tréner Newcastlu Eddie Howe.



Dobrú formu potvrdili v utorňajšom stretnutí hráči Manchestru United, keď zdolali Bournemouth rozdielom triedy 3:0. Cestu za štvrtým triumfom za sebou naštartoval v 23. minúte brazílsky stredopoliar Casemiro, ktorý si našiel presný center z kopačky Christiana Eriksena. "Cítime, že sa nám vrátila viera a sebadôvera. Je to cítiť všade okolo, nielen u hráčov a realizačného tímu, ale aj zo strany fanúšikov," povedal ľavý obranca "Red Devils" Luke Shaw, ktorý krátko po zmene strán zvýšil na rozdiel dvoch gólov po rýchlej kontre. V 86. minúte spečatil na konečných 3:0 útočník Marcus Rashford, ktorý skóroval v treťom ligovom zápase za sebou. "Červení diabli" nenašli premožiteľa na Old Trafforde od 7. septembra uplynulého roka, kedy neuspeli v Európskej lige s Realom Sociedad (0:1).



Naopak, slabá forma trápi hráčov Evertonu, ktorí nezvíťazili v šiestom stretnutí v sérii. Zverenci trénera Franka Lamparda nestačili na Brigton a v Goodison Parku prehrali 1:4. Po záverečnom hvizde domáci fanúšikovia vypískali Lamparda, ktorý uviedol, že reakcii fanúšikov rozumie. "Sme v tom všetci spoločne, nie je to otázka hnevu. Sme sklamaní, chceme vyhrávať zápasy, musíme bojovať o konzistentný prejav," uviedol 44-ročný dlhoročný kapitán londýnskej Chelsea. Hostia rozhodli o víťazstve na začiatku druhého polčasu tromi gólmi v priebehu šiestich minút. Gól a asistenciu zaznamenal osemnásťročný útočník Brigtonu Evan Ferguson, ktorý má po troch zápasoch na konte dva góly. "Karamelkám" patrí šestnástka priečka, pričom súperi z pásma zostupu majú odohratý o zápas menej. Posledný Southampton stráca na Everton iba tri body.