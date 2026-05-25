Arteta na vrchole, Guardiola, Silva či Salah v slzách z lúčenia
Autor TASR
Londýn 25. mája (TASR) - Záverečné kolo anglickej Premier League prinieslo výbuchy radosti, dojatie, smútok aj lúčenie. Zatiaľ čo futbalisti Arsenalu Londýn prvýkrát po 22 rokoch zdvihli nad hlavy majstrovskú trofej, po desaťročí na lavičke Manchestru City sa so svojím klubom rozlúčil Pep Guardiola a s Anfieldom zase po takmer rovnako dlhej dobe egyptský útočník Mohamed Salah. V najvyššej súťaži sa zachránili hráči Tottenhamu, trojicu zostupujúcich doplnil West Ham.
Arsenal sa niesol na majstrovskej vlne už od utorka, keď mu titul zaistila remíza City s Bournemouthom 1:1. Zverenci trénera Mikela Artetu aj tak dali za ligovou sezónou víťaznú bodku, keď triumfovali na pôde Crystal Palace 2:1 a tabuľku ovládli so sedembodovým náskokom pred Guardiolovým tímom. „Je veľmi ťažké to vyjadriť slovami. Aký moment. Veľa emócií, veľa radosti a hrdosti. Spôsob, akým sme to dokázali, predstavuje to, čo chlapci cítia a dôvod, prečo sa táto mágia udiala. Som šťastný a uľavilo sa mi. Je zrejmé, že počas tejto cesty sme urobili niekoľko obrovských krokov. Dosiahli sme veľa vecí, ktoré majú veľkú hodnotu. Ale nakoniec sme tu, aby sme vyhrávali veľké trofeje. To bol náš konečný cieľ,“ uviedol Arteta počas majstrovských osláv.
„Kanonierov“ ešte čaká boj o ďalšiu významnú trofej – vo finále Ligy majstrov si túto sobotu zmerajú sily s Parížom St. Germain. Prestížnu trofej môžu získať prvýkrát v histórii, v dosiaľ jedinom finálovom dueli v sezóne 2005/2006 prehrali s Barcelonou 1:2. „Už sme hovorili o tom, čo musíme urobiť v Budapešti. Ako využijeme všetku túto neuveriteľnú energiu, ktorú si všetci nesieme do finále a zajtra sa naň začneme pripravovať. Už sa nevieme dočkať, kedy napíšeme novú kapitolu v histórii nášho klubu a vyhráme Ligu majstrov,“ dodal španielsky kouč podľa DPA.
Emocionálny večer mal aj jeho krajan a bývalý trénerský mentor Guardiola. Prehra s Aston Villou 1:2 už na pozíciách tímov v tabuľke nič nezmenila, účasť v milionárskej súťaži mali istú „Citizens“ aj klub z Birminghamu. „Nikdy som si ani len nedokázal predstaviť, koľko lásky tu nájdem. Je to neuveriteľná, obrovská česť byť vaším trénerom, byť tu desať rokov,“ odkázal Guardiola divákom na Etihade. Päťdesiatpäťročný kormidelník povedal, že ktokoľvek zasadne na lavičku City, zavolá mu a ponúkne rady: „Buď sám sebou. Buď slobodný ohľadom svojich nápadov a veľa pracuj. Všetko bude v poriadku.“
Posledný zápas v drese manchesterského klubu odohral kapitán Bernardo Silva. „(Pep) Je mojím futbalovým otcom. Som naozaj vďačný za všetko, čo pre mňa urobil, za to, ako mi dôveroval, ako ma podporoval v ťažkých chvíľach, ako mi pomohol vidieť futbal inak a potom, samozrejme, pomáhali aj víťazstvá. Naši fanúšikovia sú rodina a znamenajú pre nás veľmi veľa. Toto bude navždy môj druhý domov,“ uviedol 31-ročný Portugalčan pre klubový web. So City sa rozlúčil aj stopér John Stones: „Som veľmi dojatý, veľmi vďačný. Zažiť takú rozlúčku, akú sme mali dnes, lásku a podporu, ktorá nám bola prejavená, je neuveriteľné. Toto je môj domov a myslím si, že z niečoho ho urobili práve tí ľudia.“
Dres Liverpoolu si poslednýkrát obliekli Salah a škótsky obranca Andy Robertson, ktorí prišli do klubu pred deviatimi rokmi. „Myslím, že som plakal viac ako za celý svoj život. Nie som veľmi emotívny typ. Prežili sme tu našu mladosť a zdieľali sme všetko od začiatku do konca. Vrátili sme tento klub tam, kam patrí,“ vyhlásil Egypťan pre Sky Sports. „The Reds“ remizovali s Brentfordom 1:1, tím zo západného Londýna tak osadil konečnú deviatu pozíciu a účasť v pohárovej Európe mu ušla iba o skóre. Liverpool skončil piaty a zahrá si Ligu majstrov.
Do milionárskej súťaže sa z tretieho miesta vrátil Manchester United, ktorý sa v tejto sezóne v Európe nepredstavil. Na víťazstve na trávniku Brightonu (3:0) sa gólom a asistenciou podieľal čerstvý držiteľ ocenenia pre hráča sezóny Premier League Bruno Fernandes, ktorý vytvoril nový ligový rekord v počte gólových prihrávok v jednej sezóne. S 21 asistenciami prekonal zápisy Thierryho Henryho a Kevina de Bruynea. „Má talent na vytváranie a strieľanie gólov. Má prirodzený inštinkt na tvorenie a dnes to dokázal znova,“ povedal tréner Michael Carrick na adresu portugalského stredopoliara. „Mali sme dobrú sériu a tretie miesto bolo viac-menej potvrdené, takže sa mi páči, ako sme to zakončili. Naozaj sme sa sústredili na to, že nie je koniec sezóny, ale ďalšia fáza. Dnešok stelesňuje to, ako dobre chlapci pristúpili k zápasu a dáva nám to základy, na ktorých môžeme stavať v ďalšej sezóne,“ dodal 44-ročný kouč, ktorý s klubom podpísal kontrakt do leta 2028.
Menej spokojne sa s ligou lúči londýnska Chelsea, ktorá prehrala na pôde Sunderlandu 1:2 a skončila až desiata. „Koniec sezóny je sklamaním. Mali by sme skončiť v lige oveľa vyššie. Podľa mňa by sme s touto skupinou hráčov a talentom, ktorý máme, mali byť v Lige majstrov. Tento rok sme boli príliš nekonzistentní a nakoniec nás to stálo veľa,“ priznal dočasný tréner Calum McFarlane, ktorého vo funkcii nahradí Xabi Alonso. Veľká radosť naopak prevládala v tábore nováčika, ten sa totiž zo siedmej priečky kvalifikoval do Európskej ligy. „Je to neuveriteľný pocit a ukazuje to, že sme si udržali vysoké štandardy až do konca. Posledné tri alebo štyri zápasy ukázali, že sme stále ambiciózni – bolo to fantastické. Je to šialené. 24. máj je perfektný deň, keď si spomeniete na minulú sezónu s naším postupom do najvyššej súťaže a teraz sme v Európskej lige,“ tešil sa francúzsky kormidelník Regis Le Bris.
V Európskej lige sa po remíze s Nottinghamom (1:1) predstaví šiesty Bournemouth, predkolo Konferenčnej ligy absolvuje ôsmy Brighton. V spodnej časti tabuľky bojovali o udržanie sa dva tradičné kluby – Tottenham a West Ham. Po víťazstve nad Evertonom 1:0 sa radovali „kohúti“. „Možno to bol najlepší výkon počas môjho pôsobenia. Bol to neuveriteľný zápas a pekný futbal, pretože ak zo seba vydáte maximum, výsledky sa dostavia. V ďalšej sezóne musíme vybudovať špičkový tím. Nemusíme robiť v kádri priveľa zmien, ale musíme priviesť niektorých hráčov najvyššej úrovne,“ konštatoval tréner Roberto de Zerbi.
Dvojicu zostupujúcich Burnley a Wolverhampton tak doplnili „kladivári“, ktorým nestačil ani triumf nad Leedsom 3:0. Za Tottenhamom zaostali o dva body. „Smútok je to, čo cítime. Vedeli sme, že naša misia je ťažká a nie v našich rukách. Urobili sme svoju časť, ale nestačilo to. Musíme sa ospravedlniť našim fanúšikom a poďakovať im za všetku ich neuveriteľnú podporu. Som hrdý na chlapcov, bol to ťažký, ťažký deň. Ospravedlňujeme sa za situáciu, ale klub sú fanúšikovia a budeme ich potrebovať,“ povedal kouč Nuno Espirito Santo pre BBC.
Po zostupe Burnley sa s Premier League rozlúčil jediný Slovák v súťaži brankár Martin Dúbravka, vo finále baráže druholigovej Championship neuspel Middlesbrough s útočníkom Davidom Strelcom. Postup si vybojovali Coventry City, Ipswich Town a Hull City.
