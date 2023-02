Arteta po prehre Arsenalu: Svojich hráčov mám ešte radšej

Londýn 5. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn utrpeli druhú prehru v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League. Lídri tabuľky podľahli v 22. kole súťaže Evertonu, ktorý bojuje o záchranu, na jeho ihrisku 0:1. Úspešný debut na lavičke tímu z Goodison Parku tak absolvoval tréner Sean Dyche. Krízu prehĺbili hráči Liverpoolu, z ihriska Wolverhamptonu odišli s debaklom 0:3.



O víťazstve Evertonu rozhodol v 60. minúte po rohovom kope hlavou James Tarkowski. Hráči Arsenalu už nenašli odpoveď na zásah domáceho stopéra a prvýkrát od 4. septembra vyšli bodovo naprázdno.



Tréner “kanonierov” Mikel Arteta svojich hráčov z prehry nevinil. “Mám svojich hráčov ešte radšej ako som ich mal pred tromi hodinami, pred týždňom, mesiacom, či tromi mesiacmi,” povedal Arteta po zápase podľa espn.com. “Je jednoduché podporovať a chváliť hráčov len po víťazstvách. Teraz je čas držať spolu a dokázať, že sme silný tím aj keď príde neúspech. Sme na náročnej ceste, pod nohy nám padá mnoho polien, ale musíme sa zoceliť a čo najlepšie pripraviť na sobotňajší zápas s Brentfordom,” dodal Španiel.



Arsenal mal územnú prevahu, ale lepšie šance si už v prvom polčase vypracovali domáci. O triumfe napokon rozhodol sviatočný strelec, 30-ročný Tarkowski strelil svoj prvý gól v sezóne. V 60. minúte prišiel na ihrisko taliansky stredopoliar Jorginho, ktorého Arsenal získal z Chelsea len v utorok, ale v premiére za nový tím sa nepresadil.



“Everton hral dobre, boli veľmi nepríjemní v hre bez lopty a fyzickým štýlom hry nám znepríjemňovali život. Boli efektívni a gratulujem im,” dodal Arteta. Arsenal má pred druhým Manchesterom City päťbodový náskok. Citizens čaká v nedeľu duel na ihrisku Tottenhamu, ale Arsenal má stále jeden zápas k dobru.



Stále sa nedarí Liverpoolu, ktorý prehral na pôde Wolverhamptonu 0:3 a v tomto roku stále čaká na víťazstvo. V posledných štyroch kolách získali "The Reds" len jeden bod a v tabuľke im patrí až 10. priečka. “Som nahnevaný a sklamaný,” povedal tréner Jürgen Klopp.



Liverpool prehrával na ihrisku zostupom ohrozených “vlkov” už v 12. minúte 0:2, keď si dal vlastný gól Joel Matip a potom sa presadil Craig Dawson. “Hororový štart. Dostali sme dva góly po našich chybách, zle sme bránili. To sa jednoducho nemôže stať, nemám na to vysvetlenie, ani slov,” pokračoval nemecký tréner Liverpoolu. Klinec do pomyselnej rakvy účastníka Ligy majstrov pribil v 71. minúte Ruben Neves. “Zápas poznačil strašný úvod. Potom sme sa snažili, ale nevedeli sme dať gól. Wolves si víťazstvo zaslúžili. To, čo sme dnes predviedli, je neakceptovateľné a v ďalšom zápase sa to nesmie opakovať. Čaká nás Everton, ktorý vyhral a bude to ťažký duel,” dodal Klopp.



Zraneniami sužovaný Liverpool prvýkrát za poslednú dekádu prehral tri zápasy vonku za sebou, v 21 dueloch dostal 28 gólov, čo je viac ako za celú minulú sezónu.