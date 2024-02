Arteta po prehre Arsenalu v Porte: Chýbala nám väčšia agresivita

Porto 22. februára (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Londýn po prehre 0:1 na pôde FC Porto v úvodnom osemfinále Ligy majstrov neskrýval rozčarovanie. Mikelovi Artetovi chýbala v hre jeho tímu väčšia agresivita. Kouč "kanonierov" však dúfa, že gól Brazílčana Galena v závere nadstaveného času nebude z hľadiska postupu kľúčový.



"Bolo by to veľmi kruté, keby gól z poslednej akcie zápasu v Porte rozhodol o tom, že nepostúpime do štvrťfinále. Som veľmi sklamaný, že sme nezvládli záver zápasu. V Lige majstrov si nemôžete dovoliť vypustiť ani jediný súboj. Stačí jedno zaváhanie a príde trest. Galenovi sme dopriali príliš veľa priestoru," hneval sa Arteta.



Arsenal mal síce územnú prevahu, no počas celého zápasu nevyslal do priestoru domácej bránky ani jedinú strelu. "Čo z toho, že sme dominovali, keď sme boli v útoku bezzubí. Niekedy som mal pocit, že sme bezcieľne pobehovali po ihrisku. Chýbala nám väčšia agresivita, málo sme využívali krídelné priestory. Pre Porto sme v ofenzíve nepredstavovali žiadnu hrozbu. Musíme sa z tohto zápasu poučiť. Ak chceme ísť do štvrťfinále, v odvete musíme podať diametrálne odlišný výkon," zdôraznil kormidelník anglického vicemajstra.



Arteta sa vyjadril kriticky na adresu holandského hlavného rozhodcu Serdara Gözübüyüka, ktorý odpískal 36 faulov, najviac v tomto ročníku Ligy majstrov. "Kúskoval hru a pred štandardnými situáciami často príliš diskutoval s hráčmi v šestnástke. Niekedy som mal pocit, že zapíska nedovolený zákrok ešte predtým, ako niekto kopne do lopty."



Oporou obrany Porta bol 40-ročný kapitán Pepe. "Ukázal, že je stále mimoriadne dôležitou súčasťou tímu. Z taktického hľadiska to bol z našej strany výborný výkon. Dokázali sme eliminovať súperove zbrane a zatvárať priestory. Takto sa hrajú zápasy vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov. Arsenal mal síce väčšie percento držania lopty, no my sme boli počas celého duelu nebezpečnejší," pochvaľoval si kouč "drakov" Sergio Conceicao.