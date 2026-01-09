< sekcia Šport
Arteta po remíze Arsenalu s Liverpoolom: Chýbal nám magický moment
Proti Liverpoolu mali Gunners viac z hry iba v prvom polčase, ale ani raz nedokázali prekonať brankára Alissona.
Autor TASR
Londýn 9. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn stratili iba druhýkrát v prebiehajúcej ligovej sezóne body na svojom štadióne Emirates. Po bezgólovej remíze v šlágri s Liverpoolom však kouč Mikel Arteta zdôraznil, že jeho tím vyšiel z náročného sviatočného programu v silnejšej pozícii. Na čele Premier League má šesťbodový náskok pred Manchestrom City a Aston Villou.
Proti Liverpoolu mali Gunners viac z hry iba v prvom polčase, ale ani raz nedokázali prekonať brankára Alissona. „Vždy, keď nevyhráte zápas, je to premárnená príležitosť,“ povedal Arteta po dueli s Liverpoolom, v ktorom jeho hráči nepridali šieste ligové víťazstvo v sérii. „Musím však tím naozaj pochváliť za to, čo dokázal počas tohto vianočného obdobia. Za to, ako sa s tým napriek všetkým problémom vysporiadali, si chlapci zaslúžia uznanie. Sme v naozaj silnej pozícii a musíme ísť ďalej.“
Liverpool natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na desať zápasov, päť z nich sa však skončilo remízou. V tabuľke sú The Reds na štvrtej priečke, s mankom 14 bodov na Arsenal. Na ihrisku Arsenalu síce obhajca titulu v druhom polčase dominoval na lopte, ale za celý zápas ani raz nevystrelil na bránku, čo sa Liverpoolu stalo v lige prvýkrát od marca 2010 (vtedy proti Wiganu). „Z takéhoto držania lopty by sme si mali vytvoriť viac šancí,“ povedal kouč Arne Slot o druhom polčase. „Takí však momentálne sme. Vieme dominovať v držaní lopty, ale v ďalších veciach sa trápime. Štandardné situácie, finálna prihrávka, v tomto stále nie sme na úrovni niektorých iných tímov. Preto máme také manko na špičku súťaže.“
Arsenal začal šláger aktívne, v úvodnom dejstve mal hernú prevahu, ale Alissona výrazne neotestoval ani raz. Naopak, bližšie ku gólu boli hostia, no Conor Bradley v 27. minúte trafil iba brvno po zle zahratej malej domov zo strany obrancu Arsenalu Williama Salibu. Liverpool sa po prestávke herne zdvihol, mal loptu častejšie na kopačkách (66 percent), no bez výraznejšej príležitosti. Hosťom citeľne v zostave chýbal strelec Hugo Ekitike, ktorého vyradili zdravotné problémy. „Videli sme dva rozdielne polčasy. V prvom sme mali veľkú dominanciu, boli tam náznaky nebezpečných situácií, no nenašli sme magický moment, ktorý by zlomil obranu súpera. V druhom hral Liverpool lepšie, my sme sa už nedokázali dostať do tlaku,“ vysvetľoval po zápase Arteta. Jeho tím nezdolal Liverpool v štyroch ligových zápasoch za sebou a v tomto ročníku mu ešte nedal gól, keď sa augustový vzájomný zápas na Anfielde skončil 1:0 pre domácich po parádnej štandardke Dominika Szoboszlaia.
Proti Liverpoolu mali Gunners viac z hry iba v prvom polčase, ale ani raz nedokázali prekonať brankára Alissona. „Vždy, keď nevyhráte zápas, je to premárnená príležitosť,“ povedal Arteta po dueli s Liverpoolom, v ktorom jeho hráči nepridali šieste ligové víťazstvo v sérii. „Musím však tím naozaj pochváliť za to, čo dokázal počas tohto vianočného obdobia. Za to, ako sa s tým napriek všetkým problémom vysporiadali, si chlapci zaslúžia uznanie. Sme v naozaj silnej pozícii a musíme ísť ďalej.“
Liverpool natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na desať zápasov, päť z nich sa však skončilo remízou. V tabuľke sú The Reds na štvrtej priečke, s mankom 14 bodov na Arsenal. Na ihrisku Arsenalu síce obhajca titulu v druhom polčase dominoval na lopte, ale za celý zápas ani raz nevystrelil na bránku, čo sa Liverpoolu stalo v lige prvýkrát od marca 2010 (vtedy proti Wiganu). „Z takéhoto držania lopty by sme si mali vytvoriť viac šancí,“ povedal kouč Arne Slot o druhom polčase. „Takí však momentálne sme. Vieme dominovať v držaní lopty, ale v ďalších veciach sa trápime. Štandardné situácie, finálna prihrávka, v tomto stále nie sme na úrovni niektorých iných tímov. Preto máme také manko na špičku súťaže.“
Arsenal začal šláger aktívne, v úvodnom dejstve mal hernú prevahu, ale Alissona výrazne neotestoval ani raz. Naopak, bližšie ku gólu boli hostia, no Conor Bradley v 27. minúte trafil iba brvno po zle zahratej malej domov zo strany obrancu Arsenalu Williama Salibu. Liverpool sa po prestávke herne zdvihol, mal loptu častejšie na kopačkách (66 percent), no bez výraznejšej príležitosti. Hosťom citeľne v zostave chýbal strelec Hugo Ekitike, ktorého vyradili zdravotné problémy. „Videli sme dva rozdielne polčasy. V prvom sme mali veľkú dominanciu, boli tam náznaky nebezpečných situácií, no nenašli sme magický moment, ktorý by zlomil obranu súpera. V druhom hral Liverpool lepšie, my sme sa už nedokázali dostať do tlaku,“ vysvetľoval po zápase Arteta. Jeho tím nezdolal Liverpool v štyroch ligových zápasoch za sebou a v tomto ročníku mu ešte nedal gól, keď sa augustový vzájomný zápas na Anfielde skončil 1:0 pre domácich po parádnej štandardke Dominika Szoboszlaia.