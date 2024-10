Arteta po triumfe Arsenalu nad PSG: Môžeme konkurovať každému

Londýn 2. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu verí, že triumf jeho tímu nad Parížom Saint-Germain v Lige majstrov dodá hráčom potrebné sebavedomie do ďalších zápasov. Mužstvo Mikela Artetu zvíťazilo v utorkovom druhom kole pred domácimi priaznivcami nad Parížanmi 2:0. Slovenský obranca Milan Škriniar presedel duel na lavičke hostí.



Hneď od úvodu bol aktívnejší hosťujúci tím. Hoci držal loptu na kopačkách, bránu domácich sa mu ohroziť nepodarilo. Rovnako ani Arsenal si nevedel do 20. minúty vypracovať žiadnu gólovú príležitosť. Leandro Trossard si elegantne zasekol loptu a presne centroval na päťku, kde si brankár Gianluigi Donnarumma nepostrážil nábeh Kaia Havertza, ktorý bol napokon rýchlejší a skóroval. "Jeho výkon bol neuveriteľný. Má vynikajúce futbalové myslenie, vycibrené priestorové videnie a skvelé načasovanie. Mimoriadne si na ňom cením jeho pracovnú morálku, vďaka ktorej je teraz skutočná hrozba v okolí brány. Momentálne je jeden z našich hlavných kľúčových hráčov," zhodnotil Havertzov prejav v zápase kormidelník Arsenalu.



O vyrovnanie sa mohol postarať Nuno Mendes, no vystrelil tesne vedľa. V 35. minúte opäť udrel anglický tím. Bukayo Saka poslal loptu do oblúka pri zahrávaní štandardnej situácie od pravej postrannej čiary na prvú žrď, kde lopta prepadla cez troch hráčov a nakoniec i cez brankára.



"Zvýšilo nám to sebavedomie a aj vieru, že môžeme konkurovať každému tímu v tejto súťaži. Ukázali sme veľkú vyspelosť v spôsobe hry a dali sme najavo, ako sa chceme správať proti najlepším európskym klubom. Hráči cítia, že ideme správnym smerom. Veria v to, čo robíme," vychválil výkon svojich zverencov Arteta.



PSG po zmene strán výrazne zlepšilo svoju hru a v 66. minúte si vytvorilo najväčšiu streleckú príležitosť v zápase, no Ruben Neves zakončil po rohovom kope len do spojnice brány. Francúzsky majster tak zaznamenal prvú prehru v tejto sezóne. "Úprimne povedané, nie som tu na to, aby som niekoho obviňoval. Ak je niekto na vine, tak som to ja. Ja som za to zodpovedný. Donnarumma a jeho spoluhráči dnes nepredviedli požadovaný štandard. Naši súperi boli lepší, čo sa týka tlaku a intenzity, vyhrali každý súboj. Nie je možné vyjsť zo zápasu s pozitívnym výsledkom, keď nevyhráte žiaden súboj. Od prvej minúty bol Arsenal lepší," zhodnotil zápas tréner francúzskeho tímu Luis Enrique, ktorý sa musel zaobísť bez Ousmaneho Dembeleho.



Triumf po bezgólovej remíze vonku s Atalantou posunul Arsenal na ôsmu priečku v 36-člennej tabuľke. Podľa Artetu je však príliš skoro na to, aby začali uvažovať nad osemfinále. "Na tabuľku sa ešte nepozeráme, myslím si, že máme pred sebou dlhú cestu," uviedol tréner podľa agentúry DPA.



Veľkou vzpruhou pre "Gunners" bol aj španielsky stredopoliar Mikel Merino, ktorý nastúpil v druhom polčase po prvý raz v sezóne. Jej začiatok musel vynechať pre zranenie. Naopak obranca Jurriën Timber musel v prvom dejstve striedať pre svalové ťažkosti. "Hral fantasticky, ale pocítil svalovú bolesť a nebol si istý. Preto som nechcel riskovať, bol rok mimo hry a v uplynulých týždňoch odohral veľa minút. Pravdepodobne viac, než by sme chceli," povedal Arteta o Holanďanovi, ktorý vynechal prakticky celú svoju prvú sezónu v klube s vážnym zranením kolena.



Futbalisti Borussie Dortmund doma deklasovali Celtic Glasgow 7:1. Nemecký útočník Karim Adeyemi zaznamenal v prvom polčase hetrik. "Bol to skvelý duel. Mužstvo dalo veľa gólov, prakticky každá naša strela mierila do brány," povedal Adeyemi, ktorého vyhlásili za muža zápasu.