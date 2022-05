Arteta sa dohodol s Arsenalom na spolupráci na ďalšie tri roky

Londýn 6. mája (TASR) - Tréner Mikel Arteta podpísal s Arsenalom Londýn nový trojročný kontrakt. V tíme tak zotrvá do roku 2025.



Štyridsaťročný Španiel prišiel do Arsenalu v decembri 2019, keď nahradil Unaia Emeryho. V anglickej Premier League sa s mužstvom v prebiehajúcom ročníku priblížil k postupu do Ligy majstrov, v ktorej "kanonieri" chýbali päť rokov.



"Som nadšený, vďačný a veľmi šťastný. Chceme klub posunúť na ďalšiu úroveň a hrať s najlepšími. Preto musíme hrať v Lige majstrov," vyhlásil podľa AFP Arteta.