Arteta sa zastal kapitána Ödegaarda: Nie je to len môj názor
Do kritiky doterajšieho kapitána sa pustil najmä bývalý obranca Arsenalu Tony Adams, podľa neho by si pásku mal nasadiť na ruku anglický stredopoliar Declan Rice.
Autor TASR
Londýn 15. augusta (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta odmietol myšlienku, že by mal odobrať kapitánsku pásku nórskemu stredopoliarovi Martinovi Ödegaardovi. Podľa španielskeho kouča je 26-ročný Nór správnym mužom, ktorý privedie tím k triumfu v Premier League.
Do kritiky doterajšieho kapitána sa pustil najmä bývalý obranca Arsenalu Tony Adams, podľa neho by si pásku mal nasadiť na ruku anglický stredopoliar Declan Rice. „Nie je to len môj názor, ale aj celého realizačného tímu a hlavne hráčov. Hlasovali o kapitánovi a výsledky rozhodli výrazným spôsobom o tom, že si všetci vybrali rovnakú osobu - Martina Ödegaarda. Tak to cítia, že on bude ich kapitán, on ich bude brániť, zlepšovať a vyhrávať pre nich zápasy,“ cituje agentúra AFP Artetu.
Arsenalu uniká nielen trofej pre víťaza Premier League, ale už päť rokov nezískal žiadne prvenstvo ani v pohárovej súťaži. Naposledy vyhral Pohár FA v roku 2020. V úvodnom kole nového ročníka Premier League sa predstaví londýnsky klub na trávniku Manchestru United.
