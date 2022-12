Arteta vyzval tím, aby nadviazal na dobrú formu: Musíme naďalej rásť

Londýn 25. decembra (TASR) - Tréner londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta vyzval svoj tím, aby nadviazal na hru spred reprezentačnej prestávky. Futbalisti "gunners" vedú Premier League s náskokom piatich bodov pred Manchestrom City.



V pondelok večer čaká na Arsenal londýnske derby na Emirates Stadium proti West Hamu. "Kanonieri" túžia po šesťtýždňovej prestávke rýchlo získať hernú dynamiku. "Musíme to urobiť na ihrisku. Hovorili sme o tom a vieme, že musíme začať naplno," uviedol španielsky kouč pred tradičným sviatočným hracím dňom 26. decembra: "Je to výnimočný deň v histórii Premier League. Je to špeciálny rodinný deň, keď sa hrá futbal a je neuveriteľná atmosféra. Chceme z nej vyťažiť čo najviac."



Na otázku, čo na neho najviac zapôsobilo počas úvodných štrnástich zápasov, Arteta vyzdvihol dôslednosť, ktorú preukázali jeho mladí hráči. "Pravdepodobne úroveň, ktorú sme ukázali so skupinou mladých hráčov, čo nie je ľahké. V určitých momentoch sme ukázali skutočnú vyzretosť, najmú proti veľkým súperom. Sústredíme sa na to, aby sme hrali ešte lepšie a neustále rástli. Individuálne, kolektívne, pretože futbal je veľmi zradná hra," povedal štyridsaťročný Španiel.



Arsenal čaká v priebehu nasledujúcich 28 dní šesť zápasov a podobne nabitý program majú aj vo februári. "Budú obdobia, keď budete mať čas na tréning, ale aj tie, keď prídu zápasy v rýchlom slede. Bude dôležité, aby bolo mužstvo zdravé, k čomu nám pomôže rotácia zostavy," uviedol Arteta, ktorý pôsobí v londýnskom klube od 20. decembra 2019.