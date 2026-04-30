< sekcia Šport
Arteta žiadal druhý penaltový faul Hancka: Toto sa nemôže stať
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 30. apríla (TASR) - Španielsky tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta sa po stredajšej remíze 1:1 v prvom zápase semifinále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid hneval na rozhodcu. Vytočilo ho, že hlavný arbiter najprv nariadil penaltu po zákroku slovenského obrancu Dávida Hancka a následne ju odvolal. Rozhodnutie o prvej jedenástke stretnutia zas kritizoval kormidelník domácich Diego Simeone.
Hancko sa vrátil do zostavy po zranení členka v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí LM na ihrisku Barcelony. V závere prvého polčasu po jeho postrčení útočník hostí Viktor Gyökeres spadol na zem a holandský hlavný arbiter Danny Makkelie nariadil pokutový kop. Jedenástku premenil sám faulovaný švédsky zakončovateľ. Brankár domácich Jan Oblak síce smer strely vystihol, no bol na ňu prikrátky. „Prvá penalta, podľa môjho skromného názoru, tam bol nejaký kontakt zozadu, ale hráč sa hodil o zem. V semifinále Ligy majstrov by mala byť penalta naozaj jasná,“ reagoval podľa agentúry AFP tréner Atletica Simeone.
Druhú penaltu stretnutia mali v 56. minúte k dispozícii domáci. Marcos Llorente trafil v šestnástke do ruky Bena Whitea a rozhodca po upozornení VAR ukázal na biely bod. Na 1:1 následne vyrovnal Julian Alvarez. „Ruka najprv nebola posúdená ako ruka, vďaka VAR z toho bola penalta, a ďalšia penalta vďaka VAR penaltou nebola. Niekedy VAR dáva a niekedy berie,“ pokračoval Simeone.
V 80. minúte mal VAR ďalšiu prácu po situácii v pokutovom území. Opäť bol v nej namočený 28-ročný slovenský reprezentačný obranca španielskeho klubu, keď Eberechi Eze prepadol cez Hanckovu nohu. Makkelie nariadil ďalšiu jedenástku, lenže po zhliadnutí videa ju odvolal. „Čo ma neskutočne vytáča, je to, ako mohla byť penalta zrušená takým spôsobom, akým sa to stalo. Na tejto úrovni to mení priebeh zápasu. Prepáčte, ale toto sa nemôže stať,“ povedal Arteta novinárom.
Kormidelník „kanonierov“ ohľadom ruky Whitea doplnil, že toto rozhodnutie dokáže akceptovať, najmä po tom, čo podobná penalta bola nariadená aj proti Bayernu Mníchov v utorok, no zrušenie pokutového kopu po zákroku na Ezeho stráviť nedokáže. „Všetci sme z toho nahnevaní. Keď deväť mesiacov tvrdo bojujete, aby ste sa dostali do tejto pozície, je to ďalší moment, ktorý úplne mení priebeh dvojzápasu. Toto sa nemôže stať. Vložili sme do toho tak veľa, toto sa nemôže stať,“ zopakoval Arteta.
V intenzívnom súboji mohlo strhnúť víťazstvo na svoju stranu jedno i druhé mužstvo. „Tu musíte trpieť. Mnohé tímy tu trpeli, vrátane niektorých z najlepších na svete. Mali sme dobré momenty aj úseky hry, keď sme museli odolávať. Rozdiely sú minimálne. Sme v úžasnej pozícii, v semifinále Ligy majstrov. Budeme hrať pred našimi fanúšikmi, máme to vo vlastných rukách,“ citovala Artetu agentúra AP.
Svoj posledný zápas v drese Atletica na štadióne Metropolitano v rámci milionárskej súťaže odohral Francúz Antoine Griezmann. Podľa webu LM povedal: „V druhom polčase sme hrali lepšie, s vyššou intenzitou. Tak sa musíme prezentovať aj v odvete, bude to skvelý zápas. Chceme sa dostať do finále. Dosť som sa na tento dvojzápas pripravoval a dúfam, že sa dokážeme prebojovať do finále.“
Vo finále 30. mája v Budapešti sa víťaz španielsko-anglického súboja stretne s lepším z dvojice Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov. Odveta v Londýne je na programe v utorok 5. mája. Arsenal, ktorý ešte v prebiehajúcom ročníku LM neprehral, sa naposledy predstavil vo finále v roku 2006, keď prehral s Barcelonou. Atletico má na finálovú účasť čerstvejšie spomienky, v roku 2016 nestačilo na mestského rivala Real Madrid.
„Čo máme pred sebou? Mimoriadnu výzvu. Londýn, štadión Arsenalu, tím, ktorý v Lige majstrov ešte neprehral. Máme veľkú nádej a pôjdeme tam hrať naplno,“ vyhlásil Simeone podľa agentúry AFP. „Vieme, že doma, pred našimi fanúšikmi, to bude určite iné. Musíme si urobiť svoju prácu, podať najlepší výkon a určite to bude doma dobrý zápas,“ dodal útočník Arsenalu Gyökeres.
