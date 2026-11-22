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Artetu mrzí remíza v Newcastli aj zranenie Rayu: Stratili sme dva body
„Kanonieri“ po reprezentačnej prestávke nenatiahli sériu piatich ligových víťazstiev.
Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta je presvedčený, že jeho zverenci už v minulosti dokázali vyhrať aj zápasy, v ktorých podali oveľa horší výkon. Španielskeho kormidelníka však mrzelo, že jeho mužstvo stratilo dva body po remíze 2:2 na ihrisku Newcastlu United v nedeľnom dueli 11. kola anglickej Premier League. Trénera Manchestru City Enza Marescu zas po remíze 1:1 s Fulhamom hneval ďalší inkasovaný gól v úvode stretnutia aj neuznaný presný zásah Erlinga Haalanda.
„Kanonieri“ po reprezentačnej prestávke nenatiahli sériu piatich ligových víťazstiev. Na čele tabuľky majú náskok šiestich bodov pred druhým Brightonom, ktorý odohral o zápas menej, a Manchestrom City. V Newcastli sa ujali vedenia v 33. minúte zásluhou Eberechiho Ezeho, ktorý si nabehol do šestnástky za obranu na skvelú prihrávku Kaia Havertza a rozvlnil sieť. Domáce „straky“ ale otočili skóre vo svoj prospech. Harvey Barnes v 49. minúte vyrovnal na 1:1, keď zakončil zvnútra pokutového územia rýchlu akciu po chybe súpera, a v 62. minúte Malick Thiaw poslal Newcastle do vedenia 2:1 z dorážky po rohovom kope. Arsenal následne vyťažil aspoň bod, keď český brankár Lukáš Horníček dostatočne neskrotil loptu po strele Noniho Maduekeho, ktorý v 78. minúte vyrovnal na konečných 2:2.
„Mám pocit, že sme stratili dva body. V prvom polčase sme od začiatku až do konca predvádzali výnimočný výkon. Jednoznačne sme mali viesť o dva, tri alebo aj štyri góly. Keď však svoje šance nepremeníte, súper sa pokúsi zareagovať. A hneď od začiatku druhého polčasu sme neboli vo svojej koži. Jedna vec je dodať súperovi vieru vo vlastné schopnosti a druhá darovať mu gól. My sme urobili oboje. Potom sme sa však opäť dostali do zápasu a hrali sme výborne. Strelili sme druhý gól a mali sme príležitosti definitívne rozhodnúť. Chýbal nám moment geniality, ktorý by nám to umožnil. Je to škoda, pretože vzhľadom na úroveň nášho výkonu mal byť rozdiel v skóre oveľa výraznejší. Nepamätám si, že by sme tu niekedy hrali na takejto úrovni. V minulosti sme tu dokázali vyhrať aj zápasy, v ktorých sme predviedli oveľa horší výkon,“ citovala Artetu agentúra DPA.
Španielsky brankár úradujúceho anglického majstra David Raya duel nedochytal pre zranenie. V 70. minúte ho vystriedal krajan Kepa Arrizabalaga. Rayovi poskytli ošetrenie po tom, ako po výbehu na zachytenie rohového kopu zostal ležať na trávniku. Z ihriska odchádzal držiac si ruku a podľa všetkého mal problémy s ramenom. „Žiaľ, musel striedať, čo nikdy nie je dobrá správa. Teraz ho vyšetria a pravdepodobne v nedeľu absolvuje magnetickú rezonanciu, aby sme presne zistili, o čo ide. Momentálne to neviem,“ reagoval Arteta.
Pri Rayovom striedaní opustil ihrisko aj Bruno Guimaraes. Bývalého stredopoliara Newcastlu sprevádzal pri každom dotyku s loptou hlasný piskot domácich fanúšikov. Na štadión sa totiž vrátil prvýkrát od svojho letného prestupu v hodnote 75 miliónov libier. Arteta však výkon brazílskeho futbalistu hodnotil pozitívne: „Z emocionálneho hľadiska to nikdy nie je jednoduché. Človek toho má v sebe veľmi veľa, najmä vzhľadom na to, ako silno je Bruno spätý s domácim klubom. Myslím si však, že podal veľmi dobrý výkon.“
Jeho náprotivok Matthias Jaissle hodnotil zápas ako stretnutie dvoch rozdielnych polčasov. Dúfa však, že jeho mužstvo si dokáže preniesť výkon z druhého dejstva aj do ďalších zápasov sezóny: „V prvom polčase bolo celkom jasné, že sme nehrali dostatočne aktívne ani intenzívne. Akoby sme váhali urobiť posledný krok alebo dobehnúť posledný meter. Proti špičkovému tímu si niečo také nemôžete dovoliť. Druhý polčas však bol o čistej viere, presvedčení a odhodlaní. Už sme neváhali a medzi spoluhráčmi panovala absolútna dôvera, že každý si plní svoje úlohy. Toto je DNA Newcastlu a dúfam, že na výkone z druhého polčasu dokážeme stavať aj v ďalšom priebehu sezóny.“
Arsenal tak nevyužil možnosť opäť zvýšiť svoj náskok pred Manchestrom City, ktorý ťahá sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, keď na domácej pôde iba remizoval s Fulhamom 1:1. „Chalupárov“ poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu. „Citizens“ vyrovnali v 57. minúte zásluhou Elliota Andersona, ktorý skóroval z voleja spoza šestnástky, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope.
„Takmer 80 percent gólov dostávame v úvodných 20 minútach. Je to určite niečo, čo musíme zlepšiť. Samozrejme, nie sme spokojní so súčasnou situáciou, keď sme už štyri zápasy po sebe nedokázali zvíťaziť. Žiaľ, aj takéto obdobia sú súčasťou cesty, ktorou si musíte prejsť. Inkasujeme príliš veľa gólov a musíme tomu zabrániť. Vidím však aj veľa pozitív, pretože na tomto projekte pracujeme iba štyri mesiace, nie štyri roky,“ vyjadril sa tréner Manchestru City Enzo Maresca. V prvom polčase sa radoval Haaland, keď brankár hostí Bernd Leno neudržal loptu a nórsky kanonier ju z bezprostrednej blízkosti dostal za bránkovú čiaru, lenže gól neplatil pre útočný faul. „Po zápase som si tú situáciu pozrel a z môjho pohľadu je celkom jasné, že o faul nešlo. Nie som však človek, ktorý o takýchto veciach rozhoduje. Erling bol absolútne presvedčený, že o faul nešlo. Pýtal som sa ho aj priamo od postrannej čiary a bol si tým istý. Arbiter však rozhodol inak,“ reagoval Maresca.
„Kanonieri“ po reprezentačnej prestávke nenatiahli sériu piatich ligových víťazstiev. Na čele tabuľky majú náskok šiestich bodov pred druhým Brightonom, ktorý odohral o zápas menej, a Manchestrom City. V Newcastli sa ujali vedenia v 33. minúte zásluhou Eberechiho Ezeho, ktorý si nabehol do šestnástky za obranu na skvelú prihrávku Kaia Havertza a rozvlnil sieť. Domáce „straky“ ale otočili skóre vo svoj prospech. Harvey Barnes v 49. minúte vyrovnal na 1:1, keď zakončil zvnútra pokutového územia rýchlu akciu po chybe súpera, a v 62. minúte Malick Thiaw poslal Newcastle do vedenia 2:1 z dorážky po rohovom kope. Arsenal následne vyťažil aspoň bod, keď český brankár Lukáš Horníček dostatočne neskrotil loptu po strele Noniho Maduekeho, ktorý v 78. minúte vyrovnal na konečných 2:2.
„Mám pocit, že sme stratili dva body. V prvom polčase sme od začiatku až do konca predvádzali výnimočný výkon. Jednoznačne sme mali viesť o dva, tri alebo aj štyri góly. Keď však svoje šance nepremeníte, súper sa pokúsi zareagovať. A hneď od začiatku druhého polčasu sme neboli vo svojej koži. Jedna vec je dodať súperovi vieru vo vlastné schopnosti a druhá darovať mu gól. My sme urobili oboje. Potom sme sa však opäť dostali do zápasu a hrali sme výborne. Strelili sme druhý gól a mali sme príležitosti definitívne rozhodnúť. Chýbal nám moment geniality, ktorý by nám to umožnil. Je to škoda, pretože vzhľadom na úroveň nášho výkonu mal byť rozdiel v skóre oveľa výraznejší. Nepamätám si, že by sme tu niekedy hrali na takejto úrovni. V minulosti sme tu dokázali vyhrať aj zápasy, v ktorých sme predviedli oveľa horší výkon,“ citovala Artetu agentúra DPA.
Španielsky brankár úradujúceho anglického majstra David Raya duel nedochytal pre zranenie. V 70. minúte ho vystriedal krajan Kepa Arrizabalaga. Rayovi poskytli ošetrenie po tom, ako po výbehu na zachytenie rohového kopu zostal ležať na trávniku. Z ihriska odchádzal držiac si ruku a podľa všetkého mal problémy s ramenom. „Žiaľ, musel striedať, čo nikdy nie je dobrá správa. Teraz ho vyšetria a pravdepodobne v nedeľu absolvuje magnetickú rezonanciu, aby sme presne zistili, o čo ide. Momentálne to neviem,“ reagoval Arteta.
Pri Rayovom striedaní opustil ihrisko aj Bruno Guimaraes. Bývalého stredopoliara Newcastlu sprevádzal pri každom dotyku s loptou hlasný piskot domácich fanúšikov. Na štadión sa totiž vrátil prvýkrát od svojho letného prestupu v hodnote 75 miliónov libier. Arteta však výkon brazílskeho futbalistu hodnotil pozitívne: „Z emocionálneho hľadiska to nikdy nie je jednoduché. Človek toho má v sebe veľmi veľa, najmä vzhľadom na to, ako silno je Bruno spätý s domácim klubom. Myslím si však, že podal veľmi dobrý výkon.“
Jeho náprotivok Matthias Jaissle hodnotil zápas ako stretnutie dvoch rozdielnych polčasov. Dúfa však, že jeho mužstvo si dokáže preniesť výkon z druhého dejstva aj do ďalších zápasov sezóny: „V prvom polčase bolo celkom jasné, že sme nehrali dostatočne aktívne ani intenzívne. Akoby sme váhali urobiť posledný krok alebo dobehnúť posledný meter. Proti špičkovému tímu si niečo také nemôžete dovoliť. Druhý polčas však bol o čistej viere, presvedčení a odhodlaní. Už sme neváhali a medzi spoluhráčmi panovala absolútna dôvera, že každý si plní svoje úlohy. Toto je DNA Newcastlu a dúfam, že na výkone z druhého polčasu dokážeme stavať aj v ďalšom priebehu sezóny.“
Arsenal tak nevyužil možnosť opäť zvýšiť svoj náskok pred Manchestrom City, ktorý ťahá sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, keď na domácej pôde iba remizoval s Fulhamom 1:1. „Chalupárov“ poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu. „Citizens“ vyrovnali v 57. minúte zásluhou Elliota Andersona, ktorý skóroval z voleja spoza šestnástky, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope.
„Takmer 80 percent gólov dostávame v úvodných 20 minútach. Je to určite niečo, čo musíme zlepšiť. Samozrejme, nie sme spokojní so súčasnou situáciou, keď sme už štyri zápasy po sebe nedokázali zvíťaziť. Žiaľ, aj takéto obdobia sú súčasťou cesty, ktorou si musíte prejsť. Inkasujeme príliš veľa gólov a musíme tomu zabrániť. Vidím však aj veľa pozitív, pretože na tomto projekte pracujeme iba štyri mesiace, nie štyri roky,“ vyjadril sa tréner Manchestru City Enzo Maresca. V prvom polčase sa radoval Haaland, keď brankár hostí Bernd Leno neudržal loptu a nórsky kanonier ju z bezprostrednej blízkosti dostal za bránkovú čiaru, lenže gól neplatil pre útočný faul. „Po zápase som si tú situáciu pozrel a z môjho pohľadu je celkom jasné, že o faul nešlo. Nie som však človek, ktorý o takýchto veciach rozhoduje. Erling bol absolútne presvedčený, že o faul nešlo. Pýtal som sa ho aj priamo od postrannej čiary a bol si tým istý. Arbiter však rozhodol inak,“ reagoval Maresca.