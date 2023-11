Artetu za kritiku rozhodcov neminie pokuta

Londýn 17 novembra (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta dostane pokutu za kritiku rozhodcov i systému VAR po prehre v zápase 11. kola Premier League s Newcastlom (0:1). Anglická futbalová asociácia (FA) mu umožnila do utorku vysvetliť svoje stanovisko, no trestu sa napokon nevyhne.



Arsenal si proti Newcastlu pripísal zatiaľ jedinú prehru v sezóne v anglickej najvyššej súťaži a duel rozhodla kontroverzná situácia. Španielskemu koučovi sa nepáčilo najmä to, že zákrok Joelintona na Gabriela sa neposúdil ako faul, VAR v prospech Arsenalu nepotvrdil ani ofsajd a aut. Platnosť gólu označil Arteta za trápnosť a hanebnosť. "Výroky boli nevhodné. Voči rozhodcom pôsobili urážlivo a znevážili zápas," zverejnila FA v stanovisku, ktoré cituje aj BBC.



Vedenie Arsenalu svojho trénera podporilo. Šéf rozhodcov Howard Webb naopak obhajoval rozhodnutia VAR i arbitrov priamo na trávniku.